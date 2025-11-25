Prefeitura inicia pavimentação da Rua Ubiratã Rocha no Bairro Dr. José Dantas de Araújo

Obra com mais de 2.100 m² de pavimentação e recursos próprios reforça compromisso da gestão com mobilidade urbana e qualidade de vida em Currais Novos

Começou hoje (18) mais uma importante obra de infraestrutura em Currais Novos. A Prefeitura deu início à pavimentação da Rua Ubiratã Rocha, no bairro Dr. José Dantas de Araújo, ampliando o pacote de investimentos em mobilidade urbana e qualidade de vida na cidade. Ao todo, serão executados mais de 2.100 m² de pavimentação em paralelepípedo, com recursos próprios do município.

O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira pelo prefeito Lucas Galvão, que destacou o compromisso da gestão com os bairros mais afastados.

“A Rua Ubiratã Rocha é uma via muito utilizada pelos moradores e, há anos, essa pavimentação era uma demanda da comunidade. Hoje estamos iniciando essa obra com recursos próprios, mostrando que, com planejamento e responsabilidade, é possível investir em infraestrutura e melhorar a vida das pessoas. Nossa prioridade é exatamente essa: cuidar das ruas, garantir mobilidade e dar mais dignidade à população do bairro Dr. José Dantas de Araújo”, afirmou o prefeito Lucas.

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, engenheiro Caio Pedro, explicou os aspectos técnicos e os benefícios diretos da intervenção.

“Serão mais de 2.100 metros quadrados de pavimentação, com base adequada para garantir durabilidade ao serviço. Essa obra vai reduzir a poeira no período de estiagem, a lama no período chuvoso e dar melhores condições de tráfego tanto para veículos quanto para pedestres. É uma intervenção que dialoga com outras ações que estamos executando no município, formando um conjunto de melhorias na malha viária de Currais Novos”, detalhou Caio Pedro.

A pavimentação da Rua Ubiratã Rocha se soma a outras frentes de trabalho em andamento na cidade, reforçando o calendário de obras da Prefeitura.

“Temos um planejamento em andamento, ouvindo as comunidades, priorizando as ruas com maior necessidade e buscando sempre aplicar bem cada real do recurso público. Esse é mais um passo para que Currais Novos avance, especialmente nos bairros, onde as pessoas mais sentem a diferença quando chega uma obra como essa”, completou o prefeito Lucas Galvão.

A expectativa é que, com a conclusão da pavimentação, moradores e motoristas tenham mais segurança, conforto e facilidade de acesso, fortalecendo a integração do bairro Dr. José Dantas de Araújo com outras áreas do município.