Prefeitura executa serviços da operação tapa-buraco em 33 bairros nesta terça-feira

Visando melhorar a qualidade da malha viária em toda a cidade, a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), segue com os serviços da operação tapa-buraco, nesta terça-feira (25), com ações em 33 bairros. A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem, por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.

O serviço, que conta com várias equipes de campo, passará pelos bairros da Torre, José Américo, Jardim Oceania, Geisel, João Paulo II, Funcionários, Miramar, Gramame, Valentina Figueiredo, Roger, Treze de Maio, Bessa, Mumbaba, Água Fria, Anatólia, Jardim Cidade Universitária, Mangabeira, Altiplano, Cabo Branco, Portal do Sol, Tambaú, Bancários, Jardim São Paulo, Planalto da Boa Esperança, Costa e Silva, Pedro Gondim, Padre Zé, Bairro dos Ipês, Bairro dos Estados, Cristo, Colinas do Sul, Brisamar e Manaíra.

A Seinfra também dispõe de um veículo com um moderno sistema tecnológico que percorre a cidade captando os buracos existentes nas vias. Assim, ele já gera automaticamente a demanda que é incluída na programação diária.

Outros serviços – Além da operação tapa-buraco, a Seinfra vai executar serviços na rede de drenagem, com ações em Tambauzinho, Jardim Oceania, José Américo, Jardim Veneza, Torre, Cabo Branco, Água Fria, Cruz das Armas, Valentina, Esplanada, Gramame e Bessa.