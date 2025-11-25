COVID-19 volta a infectar são-josé-seridoenses

Após 54 dias consecutivos sem a COVID-19 no município, a Secretaria de Saúde (Sesad) de São José do Seridó volta a registrar casos ativos da doença em meio a população local. No boletim epidemiológico desta quarta-feira (5), publicado pela Sesad, foram registrados cinco casos ativos da COVID-19.





“Passamos pelas festas de fim de ano onde muitos são-josé-seridoenses baixaram a guarda e foram comemorar o natal e ano novo em outras localidades, e voltaram ao nosso município infectados pela COVID-19”, frisou Nara Regina, mostrando sua preocupação também em virtude ao baixo número de pessoas utilizando máscara no município.





Ainda de acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Saúde, nesta quarta, o município de São José do Seridó apresenta: 1.580 notificações; um caso suspeito; e 1.071 casos foram descartados. O boletim epidemiológico também trouxe: 508 casos confirmados e 501 recuperados. Não existe nenhum são-josé-seridoense em situação de internação e apenas três munícipes estão sendo monitorados. Casos monitorados são de pessoas que tiveram contato com outras pessoas infectadas pela doença.





PERDAS





Os óbitos de Marias das Graças dos Santos, 61 anos e José Wellington Ferreira, 52 anos, motivados pela Covid-19, em São José do Seridó, respectivamente, foram registrados nos boletins epidemiológicos de 20 de maio e 21 de junho de 2021.





BOLETINS