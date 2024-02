Durante abertura da 12ª Jofem, Cícero Lucena celebra avanços da Educação Municipal e projeta mais conquistas

O prefeito Cícero Lucena tem dito e reiterado que a Educação em João Pessoa está sendo transformada, ganhando unidades modernas, tecnologia e formação pedagógica para competir com qualquer padrão de ensino. E o ano letivo de 2024 promete mais avanços, tanto que professores, especialistas e gestores das escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) deram o pontapé inicial nas atividades com a 12ª Jornada de Formação de Educadores Municipais (Jofem), nesta quarta-feira (1°), no Teatro A Pedra do Reino, evento que o gestor disse capacitar os profissionais para proporcionar um aprendizado ainda mais inovador e com compromisso na formação do cidadão.

“No primeiro ano, nós iniciamos esse projeto de congraçamento, mas, principalmente, de treinamento, de qualificação, de planejamento para uma educação pública de qualidade. E agora, estamos completando a 12ª edição, onde todos saem ganhando – os trabalhadores da educação, aqueles que buscam a qualificação, cada vez mais o envolvimento com esse belíssimo trabalho que está sendo feito, os nossos alunos, pela qualidade da transmissão das informações e do conhecimento que irá ajudá-los, sem dúvida nenhuma, na sua formação educacional, mas também na formação de cidadão” afirmou o prefeito, que entregou tablets para professoras que se destacaram num processo de avaliação de ensino.

O tema principal da 12ª Jofem é ‘Por uma educação de qualidade com equidade: práticas curriculares para a garantia da aprendizagem’. O evento se estende nos dias 2 e 5 de fevereiro, com conferências e mesas redondas. A abertura contou com presenças da secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Izolda Cela de Arruda, e do secretário de Educação do Estado, Roberto de Souza, reunindo cerca de três mil profissionais, que lotaram o Teatro A Pedra do Reino. A secretária municipal de Educação e Cultura, América Castro, disse que mais de 13 mil pessoas se inscreveram para participar das atividades durante os três dias.

“A Jofem marca justamente o pontapé inicial para que a gente faça o trabalho todo formativo do ano letivo de 2024. É um evento grandioso, onde cada servidor escrito participa de dois encontros, com o privilégio de receber a secretária executiva do MEC, compartilhando seus conhecimentos sobre aprendizagem, e vai ser uma troca de experiência muito boa. A gente está oportunizando, também, aos nossos profissionais serem palestrantes, porque temos muitos doutores e mestres na Rede Municipal de Ensino. Então, é um evento onde teremos palestras, conferências, mesas redondas, minicursos e experiências exitosas”, ressaltou.

A secretária executiva do MEC, professora Maria Izolda Cela, palestrou sobre Práticas Curriculares de Qualidade. “Agradecer bastante essa oportunidade. Eu estava tentando me lembrar se eu já tinha participado assim de algum fórum no Ceará, meu estado, de algum evento tão forte assim em termos quantitativos e também qualitativos de representatividade, de uma grande rede reunida. E aqui, dando partida através dessa jornada no início do ano letivo, eu também acompanho o sentimento de emoção que foi relatado aqui por alguns profissionais”, destacou.

Já o secretário de Educação do Estado, Roberto de Souza, celebrou os avanços do ensino em João Pessoa, num desafio que vem sendo enfrentado em conjunto pela Prefeitura e Governo do Estado. “Há um ano, assumi a Secretaria do Estado da Educação e o grande desafio que se apresentou na nossa frente foi o desafio de alfabetizar as crianças no ciclo da alfabetização, porque a gente aprendeu a falar de idade certa ou a idade própria mais adequada para alfabetizar crianças. Identificamos que há um grande desafio ainda em todo o estado da Paraíba, João Pessoa não é diferente, mas que há um esforço coordenado hoje”, pontuou.