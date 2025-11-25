NOTA DE UTILIDADE PÚBLICA SOBRE A MODERNIZAÇÃO DA COLETA DO LIXO EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

A Gestão Municipal de São José do Seridó, através das Secretarias Municipais de Urbanismo e Meio Ambiente (SEMURB) e de Obras Públicas, Infraestrutura de Trânsito (SEMOPIT), vem a público pedir compreensão à população local sobre o depósito de materiais nos tambores coletores de lixo espalhados pela cidade.





A SEMURB e SEMOPIT pedem encarecidamente, aos são-josé-seridoenses, que não coloquem pedras, entulhos ou terra nos tambores coletores de lixo. Ambas as Secretarias orientam que estes tipos de materiais devem ser colocados junto aos tambores, porém do lado de fora, pois podem danificar o carro compactador de lixo.





Desta forma, a Gestão Municipal de São José do Seridó pede apoio da população local não só para ajudar os profissionais da limpeza pública neste novo formato de coleta, mas também para zelar deste novo equipamento público que veio para melhorar as condições sanitárias do município.