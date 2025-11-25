terça-feira, novembro 25, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias do Seridó

NOTA DE UTILIDADE PÚBLICA SOBRE A MODERNIZAÇÃO DA COLETA DO LIXO EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

admin1

A Gestão Municipal de São José do Seridó, através das Secretarias Municipais de Urbanismo e Meio Ambiente (SEMURB) e de Obras Públicas, Infraestrutura de Trânsito (SEMOPIT), vem a público pedir compreensão à população local sobre o depósito de materiais nos tambores coletores de lixo espalhados pela cidade.


A SEMURB e SEMOPIT pedem encarecidamente, aos são-josé-seridoenses, que não coloquem pedras, entulhos ou terra nos tambores coletores de lixo. Ambas as Secretarias orientam que estes tipos de materiais devem ser colocados junto aos tambores, porém do lado de fora, pois podem danificar o carro compactador de lixo.


Desta forma, a Gestão Municipal de São José do Seridó pede apoio da população local não só para ajudar os profissionais da limpeza pública neste novo formato de coleta, mas também para zelar deste novo equipamento público que veio para melhorar as condições sanitárias do município.

Você pode gostar também

VACINA MAIS PARAÍBA — Governo da Paraíba

admin1

Secretaria de Educação divulga período de matrículas para o ano letivo de 2025

admin1

I TORNEIO RURALZÃO SUPERA EXPECTATIVAS EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

admin1