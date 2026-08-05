Feira Móvel divulga programação para o mês de agosto em sete bairros da Capital

O projeto Feira Móvel, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), acontece em sete locais da Capital no mês de agosto. A cada edição, o evento apoia e fortalece o empreendedorismo criativo e o pequeno produtor cadastrado, colocando em destaque artigos de boa qualidade com preços acessíveis.

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A programação começa nesta terça-feira (4), das 16h às 20h, com a Feira Móvel no Parque Parahyba I, no bairro Jardim Oceania. Outras edições acontecerão no mesmo local, toda terça-feira, no mesmo horário, comercializando produtos do empreendedorismo criativo, artesanato, moda sustentável, agricultura familiar, gastronomia, brinquedos educativos, e muito mais.

A Praça Padre João Cartaxo Andriola, no Altiplano, recebe a Feira Móvel toda quarta-feira, das 15h30 às 19h, oferecendo frutas, verduras, raízes, hortaliças, carne, queijo, ovos, cereais, doces e muito mais. O evento também acontece na Praça da Paz, nos Bancários, toda quinta-feira, das 15h30 às 20h, comercializando produtos da agricultura familiar, artesanato, gastronomia regional, confeitaria, moda sustentável, plantas e brinquedos educativos.

Na próxima quinta (6) e sexta-feira (7), das 9h30 às 16h, haverá Feira Móvel no tradicional Ponto de Cem Réis, no Centro. Novas edições do projeto também estão programadas para ocorrer na Praça Antônio Fernando Dantas, no bairro Brisamar: toda sexta-feira, das 15h30 às 19h, oferecendo aos consumidores produtos da agricultura familiar, pescados, gastronomia regional, confeitaria, moda e brinquedos.

Outro local que receberá expositores e clientes da Feira Móvel neste mês de agosto é a Vila Olímpica Parahyba, no Bairro dos Estados, nos dias 11, 18 e 25, das 16h às 20h30. Por sua vez, o Busto de Tamandaré, na orla de João Pessoa, recebe uma nova edição do evento nos dias 13, 14, 15 e 16 de agosto, das 16h às 22h, com a participação de expositores de vários segmentos. Entre eles: artesanato, cosméticos, confeitaria, papelaria, moda sustentável, gastronomia regional, além de brinquedos educativos e sensoriais.

Confira a programação de agosto:

Parque Parahyba I – Jardim Oceania

Rua Josemar Rodrigues de Carvalho, nº 249

Dias: toda terça-feira

Horário: das 16h às 20h

Praça Padre João Cartaxo Andriola – Altiplano

Rua José Rufino, nº 176

Dias: toda quarta-feira

Horário: das 15h30 às 19h

Praça da Paz – Bancários

Em frente à praça de táxi

Dias: toda quinta-feira

Horário: das 15h30 às 20h

Ponto de Cem Réis – Centro

Praça Vidal de Negreiros

Dias: 6 e 7

Horário: das 9h30 às 16h

Praça Antônio Fernando Dantas – Brisamar

Rua Inácio Ferreira Serrano, nº 100

Dias: toda sexta-feira

Horário: das 15h30 às 19h

Vila Olímpica Parahyba – Bairro dos Estados

Rua Desportista Aurélio Rocha, s/n

Dias: 11, 18 e 25

Horário: 16h às 20h30

Busto de Tamandaré – Tambaú

Av. Almirante Tamandaré, s/n

Dias: 13, 14, 15 e 16

Horário: 16h às 22h.