Feira Móvel divulga programação para o mês de agosto em sete bairros da Capital
O projeto Feira Móvel, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), acontece em sete locais da Capital no mês de agosto. A cada edição, o evento apoia e fortalece o empreendedorismo criativo e o pequeno produtor cadastrado, colocando em destaque artigos de boa qualidade com preços acessíveis.
A programação começa nesta terça-feira (4), das 16h às 20h, com a Feira Móvel no Parque Parahyba I, no bairro Jardim Oceania. Outras edições acontecerão no mesmo local, toda terça-feira, no mesmo horário, comercializando produtos do empreendedorismo criativo, artesanato, moda sustentável, agricultura familiar, gastronomia, brinquedos educativos, e muito mais.
A Praça Padre João Cartaxo Andriola, no Altiplano, recebe a Feira Móvel toda quarta-feira, das 15h30 às 19h, oferecendo frutas, verduras, raízes, hortaliças, carne, queijo, ovos, cereais, doces e muito mais. O evento também acontece na Praça da Paz, nos Bancários, toda quinta-feira, das 15h30 às 20h, comercializando produtos da agricultura familiar, artesanato, gastronomia regional, confeitaria, moda sustentável, plantas e brinquedos educativos.
Na próxima quinta (6) e sexta-feira (7), das 9h30 às 16h, haverá Feira Móvel no tradicional Ponto de Cem Réis, no Centro. Novas edições do projeto também estão programadas para ocorrer na Praça Antônio Fernando Dantas, no bairro Brisamar: toda sexta-feira, das 15h30 às 19h, oferecendo aos consumidores produtos da agricultura familiar, pescados, gastronomia regional, confeitaria, moda e brinquedos.
Outro local que receberá expositores e clientes da Feira Móvel neste mês de agosto é a Vila Olímpica Parahyba, no Bairro dos Estados, nos dias 11, 18 e 25, das 16h às 20h30. Por sua vez, o Busto de Tamandaré, na orla de João Pessoa, recebe uma nova edição do evento nos dias 13, 14, 15 e 16 de agosto, das 16h às 22h, com a participação de expositores de vários segmentos. Entre eles: artesanato, cosméticos, confeitaria, papelaria, moda sustentável, gastronomia regional, além de brinquedos educativos e sensoriais.
Confira a programação de agosto:
Parque Parahyba I – Jardim Oceania
Rua Josemar Rodrigues de Carvalho, nº 249
Dias: toda terça-feira
Horário: das 16h às 20h
Praça Padre João Cartaxo Andriola – Altiplano
Rua José Rufino, nº 176
Dias: toda quarta-feira
Horário: das 15h30 às 19h
Praça da Paz – Bancários
Em frente à praça de táxi
Dias: toda quinta-feira
Horário: das 15h30 às 20h
Ponto de Cem Réis – Centro
Praça Vidal de Negreiros
Dias: 6 e 7
Horário: das 9h30 às 16h
Praça Antônio Fernando Dantas – Brisamar
Rua Inácio Ferreira Serrano, nº 100
Dias: toda sexta-feira
Horário: das 15h30 às 19h
Vila Olímpica Parahyba – Bairro dos Estados
Rua Desportista Aurélio Rocha, s/n
Dias: 11, 18 e 25
Horário: 16h às 20h30
Busto de Tamandaré – Tambaú
Av. Almirante Tamandaré, s/n
Dias: 13, 14, 15 e 16
Horário: 16h às 22h.