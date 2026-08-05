Infraestrutura entra em pauta e Prefeitura reforça planejamento para a Festa de São José 2026

A Prefeitura de São José do Seridó segue avançando no planejamento da Festa do Padroeiro 2026. Nesta sexta-feira (31), representantes da gestão municipal participaram de mais uma reunião de alinhamento voltada à organização do evento, reforçando o compromisso da administração em oferecer uma estrutura que proporcione segurança, conforto e organização para moradores e visitantes.





O encontro, realizado na sede do Poder Executivo Municipal, teve como principal pauta a definição de aspectos relacionados à infraestrutura da festa, considerada um dos pontos essenciais para o sucesso da programação.





Participaram da reunião o coordenador de Turismo, Rafael Robson; a engenheira Vanessa Chianca; o secretário municipal de Agricultura, José Ivon Dantas; e o secretário municipal de Obras, Kleber Costa. Durante a reunião, foram discutidas ações estratégicas para assegurar que toda a estrutura necessária esteja pronta dentro do cronograma estabelecido.





A mobilização da equipe demonstra que a gestão municipal já trabalha de forma integrada para garantir que a edição 2026 da tradicional Festa de São José seja marcada pela organização e pelo fortalecimento das tradições culturais e religiosas do município.





A expectativa é de que, nos próximos dias, novos encontros sejam realizados para definir outros detalhes operacionais do evento, que anualmente reúne um grande público e movimenta a economia local, consolidando-se como uma das mais importantes celebrações do calendário de São José do Seridó.