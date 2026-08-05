Advogado é preso suspeito de violência doméstica em João Pessoa

Advogado foi encaminhado à carceragem da Cidade da Polícia de João Pessoa.. Reproudção/TV Cabo Branco

Um advogado foi preso em flagrante neste domingo (2) em João Pessoa, suspeito de violência doméstica. Hilton Maia foi encaminhado à carceragem da Cidade da Polícia, onde aguarda audiência de custódia.

O JORNAL DA PARAÍBA não conseguiu localizar a defesa do suspeito.

De acordo com a delegada Sileide Azevedo, o homem foi detido pela Polícia Militar. Na delegacia, foram ouvidos os policiais que conduziram a ocorrência e a vítima, que passou por exame de corpo de delito.

A mulher recebeu uma medida protetiva de urgência. O advogado também foi submetido ao exame de corpo de delito e, durante o seu depoimento, optou por ficar em silêncio.