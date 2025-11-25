Processo seletivo do Sebrae abre inscrições para 43 vagas, com salários de mais de R$ 11 mil

Foto: Freepik/Reprodução. Foto: Freepik/Reprodução

O Sebrae Paraíba está oferecendo 43 vagas em um processo seletivo, com salários de até R$ 11,5 mil. Candidatos interessados devem se inscrever até a segunda-feira, dia 1º de dezembro. As vagas são distribuídas entre cidades como João Pessoa, Patos, Guarabira, Sousa.

As oportunidades são para os cargos de Analista Técnico I e II e Trainee. Os aprovados terão remunerações que variam de R$ 7.628,66 a R$ 11.511,35. A inscrição deve ser realizada por meio do site oficial do processo seletivo, da EGaion Consultoria. O Jornal da Paraíba reuniu abaixo as principais informações sobre o processo seletivo.

Processo seletivo do Sebrae

Vagas: 43

Nível: superior

Salário: R$ 7.628,66 a R$ 11.511,35

Inscrições: até 1° de dezembro de 2025

Etapas avaliativas: de 9 de dezembro a 27 de fevereiro

Resultado final: de 10 de março até 8 de abril de 2026

Edital do processo seletivo do Sebrae

Vagas do processo seletivo do Sebrae

Analista I

Analista II

Trainees

Inscrição no processo seletivo do Sebrae

As inscrições para o processo seletivo do Sebrae podem ser realizadas até o dia 1º de dezembro, exclusivamente online, por meio do site da EGaion Consultoria.

As taxas de inscrição custam R$ 100 para os cargos de Analista I e II e R$ 70 para o cargo de Trainee.

Etapas do processo seletivo do Sebrae

As etapas do processo seletivo do Sebrae variam de acordo com o cargo escolhido pelo candidato e vão desde avaliação de conhecimento, por provas discursivas e objetivas, até entrevista. As etapas serão realizadas de forma híbrida, ou seja, remota e presencial.

Os aprovados vão atuar nas agências regionais do Sebrae/PB em diversos municípios, como João Pessoa, Patos, Guarabira e Sousa. A carga horária para os colaboradores será de 40 horas semanais, na modalidade CLT.