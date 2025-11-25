terça-feira, novembro 25, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Processo seletivo do Sebrae abre inscrições para 43 vagas, com salários de mais de R$ 11 mil

admin1

Foto: Freepik/Reprodução. Foto: Freepik/Reprodução

O Sebrae Paraíba está oferecendo 43 vagas em um processo seletivo, com salários de até R$ 11,5 mil. Candidatos interessados devem se inscrever até a segunda-feira, dia 1º de dezembro. As vagas são distribuídas entre cidades como João Pessoa, Patos, Guarabira, Sousa.

LEIA TAMBÉM:

As oportunidades são para os cargos de Analista Técnico I e II e Trainee. Os aprovados terão remunerações que variam de R$ 7.628,66 a R$ 11.511,35. A inscrição deve ser realizada por meio do site oficial do processo seletivo, da EGaion Consultoria. O Jornal da Paraíba reuniu abaixo as principais informações sobre o processo seletivo.

Processo seletivo do Sebrae

  • Vagas: 43
  • Nível: superior
  • Salário: R$ 7.628,66 a R$ 11.511,35
  • Inscrições: até 1° de dezembro de 2025
  • Etapas avaliativas: de 9 de dezembro a 27 de fevereiro
  • Resultado final: de 10 de março até 8 de abril de 2026
  • Edital do processo seletivo do Sebrae

Vagas do processo seletivo do Sebrae

  • Analista I
  • Analista II
  • Trainees

Inscrição no processo seletivo do Sebrae

As inscrições para o processo seletivo do Sebrae podem ser realizadas até o dia de dezembro, exclusivamente online, por meio do site da EGaion Consultoria.

As taxas de inscrição custam R$ 100 para os cargos de Analista I e II e R$ 70 para o cargo de Trainee.

Etapas do processo seletivo do Sebrae

As etapas do processo seletivo do Sebrae variam de acordo com o cargo escolhido pelo candidato e vão desde avaliação de conhecimento, por provas discursivas e objetivas, até entrevista. As etapas serão realizadas de forma híbrida, ou seja, remota e presencial.

Os aprovados vão atuar nas agências regionais do Sebrae/PB em diversos municípios, como João Pessoa, Patos, Guarabira e Sousa. A carga horária para os colaboradores será de 40 horas semanais, na modalidade CLT.

Você pode gostar também

Michelle Bolsonaro chega em João Pessoa para evento de Marcelo Queiroga

admin1

Prefeito autoriza reforma e ampliação do Mercado do Castelo Branco e destaca investimento de R$ 90 milhões na requalificação dos 13 equipamentos comerciais da Capital

admin1

Super-Con 2024 acontece neste fim de semana em João Pessoa

admin1