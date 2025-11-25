confira a tabela básica do estadual
O Campeonato Paraibano 2026 começou a tomar forma nesta segunda-feira (24). É que o Congresso Técnico organizado pela Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB), com a presença de representante dos 10 clubes que estarão na disputa, foi realizado. A definição foi pela manutenção do formato que está em vigor desde 2023, com 13 datas. A tendência é que a competição comece no dia 17 de janeiro e seja concluído no dia 22 de março.
Na primeira fase, as equipes vão se enfrentar apenas em jogos de ida, compondo nove rodadas. Os quatro melhores times avançam para as semifinais, enquanto que os dois piores serão rebaixados para a 2ª divisão.
O líder da primeira fase enfrenta o quarto colocado, enquanto o více-líder joga contra o terceiro. No mata-mata, as equipes se enfrentam em dois jogos. O time de melhor campanha vai ter o direito de disputar a partida de volta em casa.
A final também vai acontecer em partidas de ida e de volta. O clube de melhor desempenho, somando os pontos conquistados ao longo das duas fases, vai disputar a segunda partida em casa.
Confira a tabela básica do Campeonato Paraibano 2026:
1ª rodada
- Sousa x Confiança-PB
- Botafogo-PB x Esporte de Patos
- Serra Branca x Treze
- Nacional de Patos x Pombal
- Campinense x Atlético-PB
2ª rodada
- Serra Branca x Sousa
- Atlético-PB x Esporte de Patos
- Campinense x Nacional de Patos
- Pombal x Treze
- Confiança-PB x Botafogo-PB
3ª rodada
- Botafogo-PB x Sousa
- Esporte de Patos x Serra Branca
- Treze x Atlético-PB
- Pombal x Campinense
- Nacional de Patos x Confiança-PB
4ª rodada
- Serra Branca x Atlético-PB
- Sousa x Treze
- Esporte de Patos x Nacional de Patos
- Botafogo-PB x Pombal
- Confiança-PB x Campinense
5ª rodada
- Pombal x Serra Branca
- Campinense x Botafogo-PB
- Sousa x Esporte de Patos
- Atlético-PB x Nacional de Patos
- Treze x Confiança-PB
6ª rodada
- Treze x Campinense
- Esporte de Patos x Pombal
- Nacional de Patos x Botafogo-PB
- Serra Branca x Confiança-PB
- Sousa x Atlético-PB
7ª rodada
- Nacional de Patos x Sousa
- Botafogo-PB x Treze
- Campinense x Serra Branca
- Confiança-PB x Esporte de Patos
- Pombal x Atlético-PB
8ª rodada
- Campinense x Sousa
- Atlético-PB x Botafogo-PB
- Serra Branca x Nacional de Patos
- Treze x Esporte de Patos
- Confiança-PB x Pombal
9ª rodada
- Sousa x Pombal
- Botafogo-PB x Serra Branca
- Treze x Nacional de Patos
- Esporte de Patos x Campinense
- Atlético-PB x Confiança-PB
Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba