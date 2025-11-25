Prefeitura de Currais Novos acende as luzes do Natal em noite mágica

Já é Natal em Currais Novos! Em cerimônia de abertura oficial do Natal Luzes do Sertão 2025 a prefeitura municipal organizou uma grande festa de abertura do período natalino, que contará com vasta programação até o dia 23 de dezembro.

A festa aconteceu na Praça Cristo Rei, no Centro da cidade, com uma programação que contou com espetáculo teatral, música, contagem regressiva e a tão aguardada chegada do Papai Noel à cidade.

A cerimônia de abertura contou com a apresentação do espetáculo teatral “A Chave do Natal”, que preparou o clima de magia e expectativa para o momento mais aguardado da noite: a contagem regressiva para o acendimento das luzes. O acendimento da tradicional árvore de Natal transformou a Praça Cristo Rei em um verdadeiro cenário de encanto, brilho e emoção.

Em seguida, o Coral Vozes do Natal fez uma apresentação especial, reforçando o espírito de união, fé e confraternização que caracteriza o período natalino, envolvendo crianças, jovens e adultos em um clima de celebração coletiva.

O prefeito Lucas Galvão destacou a importância dos festejos natalinos para a cidade. “O Natal é um tempo de esperança, fraternidade e renovação. O ‘Natal Luzes do Sertão’ foi pensado com muito carinho para nossas famílias, para as crianças, para quem vive aqui e para quem nos visita. Queremos que cada pessoa que venha à Praça Cristo Rei sinta o coração aquecido por esse clima de paz e alegria”, afirmou o prefeito.

O Natal Luzes do Sertão 2025 segue com uma vasta programação cultural, cortejo, auto de Natal e Pavilhão Natalino no dia 20 de dezembro.

Sobre A Chave do Natal

O espetáculo A Chave do Natal é um espetáculo que nos fala da singeleza, da simplicidade e do verdadeiro sentido do Natal.

Duas crianças vivenciam a força e a potência do espírito natalino através das memórias e histórias trazidas num mergulho na memória de Currais Novos. Os três ciclos econômicos: Vaqueiro, Apanhadora de Algodão e o Minerador, trazem lembranças de grandes natais da cidade para acender a chama e fazer o duende encontrar a chave do Natal perdida para enfim as luzes se acenderem de verdade.

O espaço é tomado por personagens e referências culturais da nossa cidade e do natal culminando com a chegada do nosso velho Noel.

De acordo com o Prefeito Lucas Galvão essa é uma festa para toda a família. “Estamos há muitos meses organizando cada detalhe para que as celebrações do período natalino satisfaçam não apenas o turista que visita a nossa cidade, mas principalmente que satisfaça nossa comunidade”, declarou.