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GESIPE promove integração e fortalecimento operacional — Governo da Paraíba

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A Gerência Executiva do Sistema Penitenciário (GESIPE), participou, nesta quarta-feira (14) de uma reunião realizada na base do Grupo Penitenciário de Operações Especiais (GPOE), em Campina Grande, com o GTA – Grupamento Tático Aéreo.

Na oportunidade foram tratadas pautas relacionadas à realização de um treinamento integrado envolvendo o helicóptero da Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social (SESDS) e o efetivo do GPOE, com foco no aprimoramento técnico, na padronização de procedimentos e no fortalecimento das ações conjuntas.

A iniciativa reforça a importância da integração entre as forças de segurança, visando maior eficiência operacional e melhores resultados no cumprimento das missões institucionais.

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Ascom/Seap-PB

Fotos: GESIPE

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