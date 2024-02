Instituto Cândida Vargas inicia cirurgias do programa João Pessoa Opera Mais

O Instituto Cândida Vargas (ICV), que integra a rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, deu início, nesta quarta-feira (7), as cirurgias do programa João Pessoa Opera Mais. Duas laqueaduras tubárias e uma histerectomia foram realizadas com êxito, marcando o início de uma nova fase na assistência ginecológica na instituição.

Uma das pacientes está programada para receber alta hospitalar neste sábado (10). As outras duas já receberam alta, em menos de 24h, demonstrando a eficiência e a agilidade do programa. O João Pessoa Opera Mais tem como objetivo eliminar a fila de espera por cirurgias ginecológicas eletivas, proporcionando uma assistência mais rápida e humanizada às pacientes que se encaixam no perfil cirúrgico do programa.

Maria das Dores, de 49 anos, esperava pela cirurgia por mais de 3 anos. Agora, depois do programa, foi possível realizar o procedimento. “Graças a Deus, finalmente consegui. A recuperação está sendo desafiadora, como esperado para uma cirurgia tão importante, mas estou me sentindo bem. O atendimento que recebi foi excelente, verdadeiramente humano. Estou muito grata por toda a equipe médica que me ajudou. Espero receber alta em breve e seguir em frente com minha vida”, disse.

Esse rápido retorno para casa é possível graças ao sistema de rodízio, que permite que outras pacientes ocupem os leitos disponíveis na maternidade. “Isso não só beneficia os pacientes, agilizando tanto a cirurgia quanto a recuperação, mas também a própria instituição de saúde. Após a cirurgia, as mulheres recebem cuidados no ambulatório, um acompanhamento pós-operatório. Depois do período de um a dois meses, elas são liberadas para retomar suas atividades normais, voltando sua rotina de trabalho”, explicou o diretor-geral do ICV, Quintino Régis.

Com a ampliação e modernização das salas cirúrgicas, a maternidade conseguirá aumentar o número de procedimentos operatórios do programa em paralelo a realização dos procedimentos eletivos já agendados.

Serão contempladas mulheres que estão sendo acompanhadas pelo ambulatório da maternidade e também aquelas encaminhadas pela Atenção Básica. Para isso, foi disponibilizado o consultório de ginecologia para acolhimento e triagem das pacientes reguladas. Após o período de Carnaval, novas cirurgias do João Pessoa Opera Mais serão realizadas.

Média e alta complexidade – Referência como Hospital Amigo da Criança, o ICV destaca-se como um serviço especializado para gestantes, puérperas e recém-nascidos. Além disso, a maternidade tem sido pioneira na construção de um novo modelo de atenção ao parto e nascimento, pautado na humanização do cuidado à saúde da mulher e do recém-nascido.

Oferecendo serviços especializados de média e alta complexidade em atenção obstétrica e neonatal, o Instituto também atua no atendimento de urgência e emergência obstétrica e ginecológica, pré-natal de gestantes de alto risco, planejamento familiar, serviço de referência para adolescentes e mulheres em situação de violência sexual, serviço social, atendimento psicológico, serviço de cardiologia, exames laboratoriais e ultrassonografia.