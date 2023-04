Cidadania

Teatro de Fantoches da Guarda Civil Metropolitana faz apresentação para usuários do projeto ‘Chega Junto’

07/04/2023 | 14:00 | 52

O Teatro de Fantoches da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa realizou uma apresentação, nesta quinta-feira (6), para os usuários do projeto ‘Chega Junto’, que é gerido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb). Com uma abordagem leve e lúdica, a apresentação abordou alguns temas importantes, como alimentação saudável, vício em açúcar e os benefícios da prática de exercícios físicos.

“Este é um daqueles projetos que nos enchem de orgulho, visto que atendemos pessoas que são esquecidas pela sociedade. Aqui, eles ganham oportunidade de viver em sociedade, passam por capacitações, recebem atendimentos de saúde e até mesmo o básico como alimento e ter onde dormir. Acredito que existam pessoas que querem sair dos vícios e precisam de ajuda e essa gestão do prefeito Cícero Lucena cuida de quem mais precisa e o projeto Chega Junto é reflexo deste cuidado”, afirmou João Almeida, secretário de Segurança Urbana e Cidadania.

O projeto Chega Junto estava desativado e foi retomado nesta gestão. Ele atende pessoas em situação de rua e de extrema vulnerabilidade social. “Eles ficam muito ansiosos com a vinda da Guarda e do Teatro de Fantoches, e eu sempre deixo a temática surpresa para eles entenderem. É uma coisa que eles pedem muito, a presença da Guarda para fazer o teatro. Eles não têm a Guarda como aquela força de segurança e sim como um parceiro, amam essa sociabilização com eles. Gostam de se divertirem, de conversar e ter essa troca”, destacou a diretora do projeto, Teresa Urbano.

A guarda Isabel Jordão revelou que o significado da Páscoa é de renovação e que todos coloquem em prática os ensinamentos que recebem. Jordão ainda questionou os participantes sobre o tema inserido na apresentação e muitos deles conseguem absorver o que foi apresentado. “Quando você perde sua capacidade de controlar, isso se torna prejudicial e vem acarretar um certo problema. Com relação ao exemplo apresentado no teatro, foi o vício do açúcar e, com isso, existem tantos outros vícios”, disse.

“O amor fraternal é que nem um espelho, tudo que você recebe é apenas um reflexo que você vai transmitir ao outro. Vocês estão vendo o quanto a Guarda Municipal tem sido importante na nossa vida aqui no projeto Chega Junto? Olha como esse teatro é importante, como desmistifica, como eles vêm para cá diferente, no sentido de aprendizagem, ensinando culturas diferentes para vocês verem como são acolhidos e premiados”, concluiu Teresa Urbano.