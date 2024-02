Seinfra finaliza a semana executando serviços de manutenção em 19 bairros

09/02/2024 |

09:30 |

28

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) finaliza a semana executando os serviços de manutenção de iluminação pública, na rede de drenagem e com a Operação Tapa-Buraco. Ao todo, as equipes de manutenção vão realizar serviços em 19 bairros.

Os serviços de galerias, realizados nesta sexta-feira (9), continuam com a ação de prevenção e nesta sexta-feira executam limpeza, desobstrução e recuperação de galerias e reposição de grelhas. A manutenção acontece nos seguintes locais: Gramame, Mandacaru e Cabo Branco.

A Operação Tapa-Buraco está sendo realizada no Cuiá, Bancários, Geisel, Água Fria, Ernani Sátiro, Funcionários, Mangabeira, Bessa, Manaíra, Portal do Sol e Oitizeiro. As equipes de iluminação pública fazem manutenção em Mangabeira II, Bairro das Indústrias, Cidade Verde, Mussuré, Altiplano, Pedro Gondim e Bessa.

As demandas da população para os serviços da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), como reparos de iluminação pública e manutenção de vias, devem ser solicitados através do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ – ferramenta para dispositivos móveis, que possibilita ao cidadão acessar todos os serviços da Prefeitura de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa.