Valdemar estende tapete a Efraim no PL, mas senador mantém aposta na federação

Senador Efraim Filho, pré-candidato ao Governo do Estado em 2026. Felipe Nunes

Líder do União Brasil, o senador Efraim Filho contestou as declarações do deputado federal Damião Feliciano a respeito do controle da federação União-Progressista na Paraíba. Enquanto Feliciano afirmou que a decisão em favor do grupo do vice-governador Lucas Ribeiro (PP) já estaria internamente tomada, aguardando apenas confirmação oficial até o fim do mês, o senador assegurou que o comando partidário ainda está em processo de articulação.

Em declaração à CBN João Pessoa, o senador argumentou que a liderança de uma federação não se proclama, mas se constrói, e classificou as movimentações adversárias como uma tentativa de “desconstruir” sua pré-campanha ao governo estadual devido ao seu desempenho em pesquisas de opinião.

​Efraim Filho defende que a federação deve seguir um alinhamento nacional de oposição ao PT, o que, em sua visão, inviabilizaria a entrega do comando ao grupo liderado pelos Ribeiro, dado o vínculo da atual gestão estadual com o governo federal. “Na Paraíba o único que pode assumir essa posição sou eu”, disse.

Valdemar estende tapete a Efraim

​No âmbito das articulações nacionais, o senador já possui um plano de contingência caso não obtenha o controle da federação União-PP.

Em nova declaração à CBN João Pessoa, Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, assegurou que Efraim Filho terá as portas abertas na legenda para disputar o Governo da Paraíba como o candidato oficial da direita, caso não consiga controlar a federação. “Será muito bem-vindo”, garantiu.

Por outro lado, aliados de Lucas Ribeiro mantêm a posição de que haverá exceções estaduais ao alinhamento nacional e que o fato de o vice-governador vir a assumir o Executivo estadual será o fator determinante para a definição do comando partidário local.