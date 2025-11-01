sábado, novembro 1, 2025
Cão farejador da Polícia Militar da Paraíba participa da segurança da COP30

admin1

Cão farejado da Polícia Militar da Paraíba, Lupe, participa da segurança da COP30. TV Cabo Branco/Reprodução

Um cão farejador da Polícia Militar da Paraíba foi convocado para integrar a equipe de segurança da COP30, evento da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025. Batizado de Lupe, o cachorro, da raça labrador, tem 1 ano e 3 meses.

O cão farejador faz parte da Companhia Independente de Policiamento de Cães de Cabedelo. De acordo com o major Sobral, um dos responsáveis pela equipe, a escolha foi pensada para auxiliar na proteção contra explosivos no evento.

“Existem as modalidades de aplicação dos cães, dentre eles, o cães de detecção de substâncias, nesse caso, explosivos. Houve a necessidade do emprego de cães farejadores de explosivos na COP30 e foi feito o contato com todos os estados para auxiliar as forças federais nessa missão”, explicou o major Sobral.

Cão farejador de explosivos na COP30

A COP30 vai acontecer na cidade de Belém, no Pará, entre os dias 10 e 21 de novembro. Antes do evento, o cão farejador Lupe vai participar de um workshop de treinamento ao lado de seus adestradores para se preparar para a operação de segurança que será desenvolvida no local.

“A própria seleção do cão de deteccção é diferenciada. O cão tem que ter comportamento específico e drives selecionados. Existem dois tipos de busca na detecção de explosivos, a preventiva e a reativa. A preventiva é realizada em locais onde as autoridades vão, que só serão liberados após a varredura dos cães de detecção”, detalhou o major.

Ainda segundo o major Sobral, o treinamento do cão farejador é baseado em estímulo e recompensa, onde o animal é recompensado pelo trabalho realizado. A seleção do Lupe, integrante da Companhia Independente de Policiamento de Cães, foi recebida pela Polícia Militar de Cabedelo como motivo de orgulho e prestígio por atuar no serviço de proteção de uma conferência internacional.

