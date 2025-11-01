Cão farejador da Polícia Militar da Paraíba participa da segurança da COP30

Cão farejado da Polícia Militar da Paraíba, Lupe, participa da segurança da COP30. TV Cabo Branco/Reprodução

Um cão farejador da Polícia Militar da Paraíba foi convocado para integrar a equipe de segurança da COP30, evento da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025. Batizado de Lupe, o cachorro, da raça labrador, tem 1 ano e 3 meses.

O cão farejador faz parte da Companhia Independente de Policiamento de Cães de Cabedelo. De acordo com o major Sobral, um dos responsáveis pela equipe, a escolha foi pensada para auxiliar na proteção contra explosivos no evento.

“Existem as modalidades de aplicação dos cães, dentre eles, o cães de detecção de substâncias, nesse caso, explosivos. Houve a necessidade do emprego de cães farejadores de explosivos na COP30 e foi feito o contato com todos os estados para auxiliar as forças federais nessa missão”, explicou o major Sobral.

Cão farejador de explosivos na COP30

A COP30 vai acontecer na cidade de Belém, no Pará, entre os dias 10 e 21 de novembro. Antes do evento, o cão farejador Lupe vai participar de um workshop de treinamento ao lado de seus adestradores para se preparar para a operação de segurança que será desenvolvida no local.

“A própria seleção do cão de deteccção é diferenciada. O cão tem que ter comportamento específico e drives selecionados. Existem dois tipos de busca na detecção de explosivos, a preventiva e a reativa. A preventiva é realizada em locais onde as autoridades vão, que só serão liberados após a varredura dos cães de detecção”, detalhou o major.

Ainda segundo o major Sobral, o treinamento do cão farejador é baseado em estímulo e recompensa, onde o animal é recompensado pelo trabalho realizado. A seleção do Lupe, integrante da Companhia Independente de Policiamento de Cães, foi recebida pela Polícia Militar de Cabedelo como motivo de orgulho e prestígio por atuar no serviço de proteção de uma conferência internacional.