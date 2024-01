Guarda Civil Metropolitana realiza ação para garantir segurança na orla de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), iniciou, na noite desta quarta-feira (03), a Operação Verão 2024. A ação da Guarda Civil Metropolitana visa coibir furtos e roubos na região da orla da capital paraibana. A operação é de caráter preventivo e acontece durante todo o mês de janeiro, quando a cidade está lotada de pessoenses e turistas nessa região.

“Mais uma vez, estamos realizando a Operação Verão na nossa orla, que segue no intuito de evitar furtos, roubos, vandalismos e violência de forma geral, trazendo uma maior sensação de segurança para quem frequenta a região das praias, onde há um maior número de passagem de turistas e nossos moradores pelo calçadão e quiosques”, destacou João Almeida, secretário de Segurança Urbana e Cidadania da Capital.

O policiamento preventivo acontece na orla do bairro do Bessa, passando por Manaíra, Tambaú, Cabo Branco e chegando até a Ponta do Seixas. O policiamento da Guarda Civil acontece com servidores a pé, nos diciclos, motopatrulhamento, viaturas, ônibus de monitoramento e drones.

“Precisamos nos unir como forma de aprimorar o que temos feito e dado certo, com isso, abranger a utilização dos nossos recursos tecnológicos e dar maior efetividade as nossas ações”, acrescentou Vitor Freire, comandante da Guarda Civil Metropolitana.

Canais de denúncias – Vale lembrar que a Operação Verão acontece durante o mês de janeiro, mas as ações de policiamento preventivo da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa acontecem durante todo o ano. A sociedade pode acionar a Guarda através do Disque 153.