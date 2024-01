Quais filmes vão passar hoje (05/01) na Globo? SESSÃO DA TARDE, CORUJÃO E CINEMA 24

Por MRNews



Destaques Cinematográficos para Sexta-feira, 05/01/2024

Na sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2024, a programação cinematográfica reserva momentos de diversão, comédia e drama. A “Sessão da Tarde” inicia as festividades com “Meu Malvado Favorito 3”, título original “Despicable Me 3”, uma animação americana de 2017 dirigida por Kyle Balda e Pierre Coffin. Com um elenco estrelar, incluindo Steve Carell e Kristen Wiig, a trama envolve Gru e Lucy em uma missão para deter um antigo vilão esquecido que planeja uma vingança triunfal. Paralelamente, Gru descobre a existência de um irmão gêmeo, adicionando reviravoltas hilariantes à história.

O “Cinema 24” apresenta “Os Suburbanos – O Filme”, uma produção brasileira de 2023 dirigida por Luciano Sabino. Estrelado por Carla Cristina Cardoso, BABU SANTANA e Rodrigo Sant¶anna, este filme de comédia acompanha os sonhos de Jefinho em se tornar um cantor de pagode famoso. Ele está disposto a qualquer coisa para alcançar seu objetivo, incluindo tarefas inusitadas, como limpar a piscina do dono da gravadora, na esperança de uma oportunidade única.

Na madrugada, o “Corujão I” oferece um mergulho profundo no drama e crime com “O Profeta”, título original “A Prophet”, uma co-produção franco-italiana de 2009 dirigida por Jacques Audiard. Com um elenco estelar, incluindo Tahar Rahim e Niels Arestrup, o filme conta a história de um jovem de 19 anos condenado à prisão. Enfrentando desafios, ele recebe missões a serem cumpridas, ganhando a confiança dos companheiros de cela e desencadeando um plano intrincado.

Assim, a sexta-feira oferece uma variedade cinematográfica, desde animação e comédia até dramas intensos, proporcionando opções para todos os gostos na tela da televisão.