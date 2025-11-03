Turmalinas avaliadas em R$ 500 mil são apreendidas no aeroporto de Campina Grande. Divulgação/Polícia Federal

Turmalinas avaliadas em cerca de R$ 500 mil foram apreendidas na tarde desta sexta-feira (31) com um homem de 26 anos no Aeroporto Presidente João Suassuna, em Campina Grande. Segundo a Polícia Federal, o suspeito transportava pedras preciosas, algumas lapidadas e outras brutas, sem a nota fiscal.

A abordagem ocorreu durante fiscalização de rotina na área de desembarque. Na inspeção da bagagem, os agentes encontraram diversas gemas, incluindo duas pedras em estado bruto.

Na sede da PF, a empresa responsável apresentou uma nota fiscal, mas a emissão ocorreu somente após o flagrante e não correspondia à quantidade apreendida, registrando apenas uma das turmalinas.

O suspeito foi indiciado por crime contra o patrimônio, cuja pena prevista varia de 1 a 5 anos de reclusão, além de multa. Após audiência de custódia, o flagrante foi homologado, e ele vai responder em liberdade.