Secretaria de Saúde realiza Semana de Intensificação das Ações de Prevenção e Controle de Arboviroses

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP), por meio das gerências de Vigilância Epidemiológica e Ambiental realiza, de 3 a 7 de novembro, uma semana inteira de intensificação das ações de combate, prevenção e controle das arboviroses. As atividades serão executadas por técnicos dos cinco Distritos Sanitários da Capital, no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Durante a semana, serão realizadas atividades de Educação em Saúde nas unidades de saúde da família (USFs), com salas de espera nas escolas e unidades de pronto atendimento (UPAs), esclarecendo dúvidas dos usuários e repassando informações sobre os cuidados. As equipes da SMS-JP estarão em campo realizando palestras nos dias 4, 5, 6 e 7 de novembro, nas UPAs de Cruz das Armas, Bancários, Jardim Oceania e do Valentina Figueiredo, respectivamente.

“Com ênfase na prevenção da saúde da população de João Pessoa, realizamos mais uma semana de conscientização e orientação sobre as arboviroses para que as pessoas, em suas casas, utilizem recipientes de forma ordenada e evitem acumular água parada e assim se previnam contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Caso tenha a necessidade de passar por uma avaliação médica, orientamos procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa”, alertou Danielle Melo, gerente da Vigilância Epidemiológica de João Pessoa.

Além das UPAs e USFs, as ações de combate às arboviroses também serão realizadas em pontos estratégicos de João Pessoa, a exemplo do entorno do Estádio Almeidão, Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas (Empasa), sede da Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), Parque de Exposições Henrique Vieira de Melo, Cidade da Polícia Civil, Sucata do Edinho, sede do Departamento de Trânsito (Detran-PB) – no Valentina – e no Centro de Referência em Educação Infantil (Crei) Artur Antônio Belarmino Vieira, nos Bancários.

Segundo dados do Boletim Epidemiológico, divulgado pelo Centro de Informações estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), foram registrados, de janeiro até esta sexta-feira (31), 3.765 casos prováveis de dengue em João Pessoa, com quatro óbitos confirmados. No mesmo período, os documentos oficiais apontam 159 casos prováveis de chikungunya e mais seis de zika, todos eles sem confirmação de óbito.