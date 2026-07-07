GESTÃO MUNICIPAL REQUALIFICA ESTRUTURA DO MERCADO PÚBLICO EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

Após revitalizar a pintura do meio-fio de toda cidade bem como a identidade visual da Unidade Mista de Saúde Maria Aparecida Dantas, do largo de São José, da praça Justino Dantas no centro da cidade, do Museu Tropeiros do Seridó (Mumutrops) e do prédio da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (Semhtas), localizado na Caatinga Grande, chegou a vez da gestão municipal de São José do Seridó apresentar a requalificação do Mercado Público.





“Além de toda pintura interna e externa também fizemos intervenções pontuais na estrutura física dos banheiros, que estavam com suas estruturas danificadas”, pontuou o prefeito Jackson Dantas.





Ainda de acordo com o gestor, o projeto Colorindo a Terra da Bonita é uma ação conjunta das Secretarias Municipais de Urbanismo e Meio Ambiente (Semurb) e de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito (Semopit), que está espalhando cores, vida e alegria em toda São José do Seridó.





“O projeto Colorindo a Terra da Bonita tem outras intervenções programas por toda a cidade. Neste período festivo a grande novidade é a iluminação de pontos estratégicos do município, que está recebendo grande admiração e aceitação popular”, concluiu Jackson Dantas.





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