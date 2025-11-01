Corrida ColaboraGov celebra Dia do Servidor e promove integração

A 2ª Corrida ColaboraGov será realizada neste sábado (1º de novembro), com largada às 17h, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Com o slogan “Correr, Superar e Conquistar”, a corrida é promovida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), como parte das ações do Programa ColaboraGov e em celebração ao Dia do Servidor Público, cuja data oficial é 28 de outubro.

A iniciativa tem apoio institucional da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e da Assefaz, apoio da Academia World Gym, Record Brasília, Serpro, Shopping Conjunto Nacional e patrocínio da Caixa – Governo Federal, Do Lado do Povo Brasileiro.

A diretora de Jornalismo da EBC, Cidinha Matos, participa do evento representando a empresa na entrega dos prêmios para as vencedoras na categoria feminina.

Além do percurso, os participantes poderão aproveitar uma programação especial com show da cantora Adriana Samartini agitando com o melhor do axé, praça de alimentação, corrida e espaço kids.

A Corrida ColaboraGov tem como propósito integrar pessoas, promover saúde e incentivar hábitos que transformam o cotidiano de quem serve ao Brasil.

O evento contará com modalidades presencial e virtual, permitindo que servidores e familiares participem de qualquer região do país. Os participantes da modalidade virtual poderão escolher o percurso e o aplicativo de corrida de sua preferência e devem cadastrar suas informações no site oficial de evento.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou no site da corrida.

