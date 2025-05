o que abre e o que fecha em João Pessoa

Centro Histórico de João Pessoa | Foto: Divulgação. Centro Histórico de João Pessoa | Foto: Divulgação

O Dia do Trabalhador é celebrado nesta quinta-feira (1°). Por se tratar de um feriado nacional, estabelecimentos e serviços funcionam em horários diferenciados em João Pessoa.

Shoppings funcionam com programações diferentes, agências bancárias não abrem e outros setores têm funcionamento alterado.

Shoppings

Os shoppings da capital paraibana funcionam com uma programação diferente, que varia de acordo com o serviço oferecido. Confira os horários de funcionamento:

Mangabeira e Manaíra Shopping

Todas as lojas, quiosques e operações de alimentação e lazer estarão em pleno funcionamento no Dia do Trabalhador, das 10h às 22h.

Shopping Tambiá

As lojas do Shopping Tambiá estarão funcionando das 12h às 20h neste feriado do Dia do Trabalhador. Já a praça de alimentação e Play Toy estarão abertas das 12h às 21h, enquanto o cinema ficará aberto de acordo com as sessões.

Liv Mall

O shopping Liv Mall informou que nesta quinta-feira (1º), Dia do Trabalhador, as lojas funcionarão das 13h às 21h. Já a Praça de Alimentação estará aberta das 12h às 21h.

Shopping Pátio Altiplano

O Shopping Pátio Altiplano terá as lojas e quiosques funcionando das 13h às 19h no feriado do Dia do Trabalhador. A Praça de Alimentação funcionará das 12h às 20h.

Shopping Sebrae

As lojas irão funcionar das 11h às 20h. Já a praça de alimentação do Shopping Sebrae terá funcionamento das 12h às 20h.

Mag Shopping

No dia 1º, as lojas no Mag Shopping irão funcionar das 9h às 21h e a praça de alimentação das 11h30 às 22h.

Parahyba Mall

O shopping funcionará das 12h às 22h, e lojas de serviço até as 21h no feriado do Dia do Trabalhador.

Shopping Sul

Durante o feriado do Dia do Trabalhador, nesta quinta-feira (1º), as lojas do Shopping Sul funcionarão das 12h às 20h e a Praça de Alimentação das 11h às 22h.

Pirâmide Shopping

No Pirâmide Shopping, as lojas funcionarão das 14h às 20h, enquanto a Praça de Alimentação abrirá das 11h às 21h nesta quinta-feira (1º).

Bancos

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no dia 1º de maio, quinta-feira, quando é comemorado o Dia do Trabalhador.

Comércio

Apesar de o Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, ser considerado feriado nacional, o comércio de João Pessoa está autorizado a funcionar. A abertura depende da decisão de cada empregador.

De acordo com o Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, o funcionamento é permitido desde que sejam garantidos os direitos previstos na Convenção Coletiva de Trabalho 2024-2025.

VLTs

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos de João Pessoa (CBTU), os Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) não irão circular na quinta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador.

A operação será retomada na sexta-feira (2), das 4h30 às 19h23, e segue normalmente no sábado (3), com funcionamento das 4h30 às 13h26. No domingo (4), não haverá operação comercial, como já é padrão.

Repartições públicas

O governo da Paraíba e a Prefeitura de João Pessoa decretaram ponto facultativo na sexta-feira (2), após o feriado do Dia do Trabalhador, celebrado na quinta (1º). Serviços essenciais continuam funcionando normalmente.

Justiça

O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) informou que não vai haver expediente no órgão na quinta-feira do Dia do Trabalhador, funcionando apenas em regime de plantão judiciário até a sexta-feira (2).

Bica

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a Bica, abrirá em horário normal na sexta-feira (2), das 8h às 17h, com entrada permitida até às 16h.