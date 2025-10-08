quarta-feira, outubro 8, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Duas empresas são interditadas por infestação de pragas e problemas sanitários, em Alagoa Nova

admin1

Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa) da Paraíba. Agevisa/Governo da Paraíba

Uma fábrica de ração animal e uma empresa avícola foram interditadas por infestação de pragas e irregularidades sanitárias nesta terça-feira (7), na cidade de Alagoa Nova, no Brejo da Paraíba.

LEIA TAMBÉM:

De acordo com a Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa) a fábrica de ração animal, localizada no Sítio São Tomé, na zona rural de Alagoa Nova, funcionava em condições precárias de higiene e limpeza, com infestação de pragas como moscas e ratos.

O estabelecimento fabricava, manipulava e distribuía ração animal sem o devido registro junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Além disso, conforme a Agevisa, a fábrica armazenava e manipulava produtos químicos sem o acompanhamento obrigatório de responsável técnico habilitado.

A empresa avícola, também localizada no Sítio São Tomé, já havia sido interditada anteriormente por causa de irregularidades sanitárias e voltou às atividades comerciais de forma irregular, sem ter sido autorizada pela Agevisa. Com a nova fiscalização, a empresa foi reinterditada.

Também foram encontradas diversas notas de compra e fornecimento de produtos alimentícios que estavam sendo beneficiados e distribuídos como se estivessem em situação regular.

“Os alimentos beneficiados continuam sendo entregues ao consumo sem que ocorra o controle sanitário das aves e dos ovos armazenados e distribuídos, o que constitui infração sanitária gravíssima”, informou a equipe da Agevisa.

A equipe de inspeção sanitária elaborou um Parecer Técnico para enviado à Promotoria de Justiça dea cidade de Esperança e ao Ministério Público do Trabalho (MPT), para que as medidas legais cabíveis sejam tomadas e as condições gerais de saúde dos trabalhadores da Avícola São Tomé sejam verificadas.

De acordo com a Agevisa, a documentação também será enviada para a Secretaria de Estado da Fazenda (Fisco/PB), tendo em vista a emissão de notas fiscais e de compra pelo estabelecimento legalmente interditado.

Você pode gostar também

Inmet emite alerta para baixa umidade do ar em 54 cidades do Sertão

admin1

Informes de rendimentos devem ser enviados aos contribuintes até sexta (28)

admin1

Prefeitura debate assistência e projetos para pessoas em situação de rua durante evento

admin1