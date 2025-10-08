GESTÃO MUNICIPAL INSTALA ILUMINAÇÃO EXTERNA NO TERMINAL RODOVIÁRIO

O Terminal Rodoviário Manoel Ludugero da Costa foi mais um equipamento público de São José do Seridó que ganhou iluminação externa. A ação foi realizada pela SEMURB (Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente) e SEMOPIT (Secretaria de Obras Públicas, infraestrutura e Trânsito), dentro do cronograma de modernização e expansão da iluminação pública do bairro Beira Rio.





De acordo com Dirceu Soares, secretário titular da SEMURB, esta ação faz parte do projeto São José do Seridó Mais Iluminada, que está realizando diversas melhorias no parque de iluminação pública do município.





“Desfizemos outro ponto de escuridão em nossa cidade que existia no entorno da Rodoviária”, frisou Dirceu Soares, reforçando que a Gestão Municipal de São José do Seridó ampliou e modernizou todo o parque de iluminação pública do bairro Beira Rio, onde atendeu as ruas: Miguel Berto, José Menino, Abdias Bezerra, Manoel Sueco, Marco Gordo, Pacífico Menino e Antônio Sales.





OUTRAS LOCALIDADES





As avenidas Miguel Cirilo e Justino Dantas, as comunidades Caatinga Grande e Açude Público Marcelino Belizário, e as ruas Vicente Pereira, Cícero Dantas, Severino Hipólito, João Gavião, Alberoni Dantas e Eronides Pereira também já estão com iluminação 100% led.





“Alguns equipamentos a exemplo da Praça de Eventos Edilza Dias, do Ginásio de Esportes Pedro Laurentino de Medeiros, do Campo de Futebol, do Marcado Público e da Escola Raul de Medeiros Dantas também já ganharam iluminação externa 100% led”, mostrou Dirceu Soares.





Por fim, o secretário titular da SEMURB também lembra que a Gestão Municipal de São José do Seridó adquiriu postes avançar no processo de melhoraria da infraestrutura elétrica de logradouros públicos nos bairros Beira Rio, Liberdade, Centro e Vila do Açude Público Marcelino Belizário, além do corredor após a passagem molhada sobre o rio São José.





