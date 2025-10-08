Fest Kids oferece atividades recreativas no CRAS Canguru – CGNotícias

Por MRNews



Nesta terça-feira (7), o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Canguru recebeu mais uma edição do Fest Kids Viva a Infância no Suas, evento promovido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS). A iniciativa, que acontece em seis regiões da cidade, integra a programação especial do Mês das Crianças, reunindo cerca de 1.200 crianças atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) nos 21 CRAS e Centros de Convivência da cidade.

Organizado pela Superintendência de Proteção Social Básica, o Fest Kids tem como objetivo oferecer um dia repleto de atividades recreativas, culturais e artísticas, valorizando a cultura local e promovendo a integração entre crianças, famílias e comunidade. O tema desta edição regional foi escolhido para estimular a criatividade e fortalecer os vínculos comunitários, proporcionando momentos de lazer e aprendizado em um ambiente acolhedor e seguro.

Para a coordenadora do CRAS Canguru, Márcia da Silva, o formato da festa visa aproximar as famílias do serviço de convivência. “Muitas pessoas ainda pensam que o CRAS é apenas para cadastro e benefício, mas trabalhamos com crianças, idosos, mulheres e toda a comunidade. Antes fazíamos festas separadas por região, mas este ano reunimos todas as áreas para celebrar juntos. Mesmo numa tarde de terça-feira, os pais e as crianças participam com muita alegria, mostrando o quanto valorizam estar aqui”, explicou.

Entre os presentes, a terapeuta Priscila Neves, moradora da região, destacou a importância do evento para sua família. “Já aproveitei vários cursos e eventos daqui e hoje foi o dia de trazer minha filha, chegamos cedo para ela poder brincar bastante e fazer novos amigos”, contou.

Quem também se emocionou com o evento foi a assistente administrativa Taynara Torres, que trabalha no CRAS Aero Rancho há cinco meses. “Nunca tinha participado de uma ação tão grande. É maravilhoso proporcionar esse momento de diversão e ver a alegria das crianças. Minha filha também está participando, e é gratificante saber que fazemos a diferença na vida dessas famílias”, afirmou.

A prefeita em exercício, Camilla Nascimento, explicou a estratégia adotada para a comemoração do mês das crianças. “A equipe da SAS dividiu as ações em seis regiões, formando grupos de CRAS em cada uma delas, e cada região escolheu um tema diferente para a festa, essa é a segunda comemoração com cerca de 300 crianças”, explicou.

Para Camilla, o evento é uma forma importante de aproximar a comunidade e fortalecer os vínculos. “É muito bom ver essa meninada podendo se alimentar do que gostam. Eu costumo dizer que é a ‘bagunça boa’ da nossa meninada. Muitos pais acompanham, ficam esperando e têm onde ficar confortavelmente enquanto aguardam. Aproveitam para atualizar o Cadastro Único e verificar o que ainda precisa ser colocado em dia. O sentimento que fica é de muita alegria e a vontade de fazer cada vez mais”, afirmou.

O Fest Kids – Viva a Infância no Suas reforça o papel do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos como instrumento fundamental na prevenção social, oferecendo às crianças um espaço de convivência que fortalece sua identidade, cultura e vínculos comunitários. Além do CRAS Canguru, as próximas edições do evento seguem até o dia 14 de outubro em outras regiões da cidade, ampliando o acesso e a participação das famílias.

Confira o calendário das próximas edições do Fest Kids:

08/10 – CRAS Estrela Dalva (Região Prosa)

09/10 – CRAS Moreninha (Região Bandeira)

10/10 – CRAS Vida Nova (Região Segredo)

14/10 – Centro de Convivência Tijuca (Região Lagoa)

A Prefeitura de Campo Grande reafirma seu compromisso com a proteção social e o bem-estar das crianças, promovendo ações que fortalecem os vínculos familiares e comunitários em toda a cidade.

#ParaTodosVerem: a foto de capa mostra três crianças brincando no pula-pula, já as internas, a 1ª mostra as crianças na fila para os brinquedos, a 2ª a coordenadora Márcia, 3ª terapeuta Priscila, 4ª a assistente administrativa Taynara, 5ª a prefeita em exercício Camilla Nascimento, 6ª a prefeita em exercício com uma criança, 7ª pintura facial em uma criança e a 8ª três crianças descendo de um escorregador.