inscrições da etapa João Pessoa encerram nesta quarta-feira

As inscrições da etapa João Pessoa do Rei e Rainha do Mar serão finalizadas nesta quarta-feira (8). O evento, que é consagrado em nível nacional, faz parte da programação do calendário do Paraíba World Beach Games 2025 e vai acontecer na Praia de Tambaú e no Busto de Tamandaré. CLIQUE AQUI e saiba os detalhes da inscrição.

Etapa João Pessoa do Rei e Rainha do Mar acontece neste sábado. (Divulgação / Rei e Rainha do Mar)

O Rei e Rainha do Mar, na capital paraibana, será realizado neste sábado (12) e contará com provas de natação no mar, corrida na areia, beach biathlon e provas de corrida e natação para crianças e adolescentes. Segundo Cláudia Porto, diretora do evento, 40% dos inscritos são da Paraíba, seguidos por Pernambuco, com 29% dos participantes, e pelo Rio Grande do Norte, com 11%.

Além de João Pessoa, apenas outras duas cidades do Nordeste sediaram o Rei e Rainha do Mar. Fortaleza e Salvador receberam o evento, que, desde 2009, já passou por diversas regiões do Brasil.

Programação do Rei e Rainha do Mar em João Pessoa:

  • 7h20 | Open 500M (Masculino)
  • 7h40 | Open 500M (Feminino)
  • 8h00 | Beach Biathlon (Masculino)
  • 8h20 | Beach Biathlon (Feminino)
  • 8h40 | Sprint 1K (Masculino)
  • 9h00 | Sprint 1K (Feminino)
  • 9h20 | Classic 2K (Masculino)
  • 9h40 | Classic 2K (Feminino)
  • 10h | Challenge 4K (Masculino)
  • 10h20 | Challenge 4K (Feminino)

Corrida na areia:

  • 7h00 | Beach Run 2.5K
  • 7h00 | Beach Run 5K

Kids:

  • 9h30 | Kids Run 50M (3 e 4 anos)
  • 9h45 | Kids Run 100M (5 a 7 anos)
  • 10h | Kids Run 300M (9 a 11 anos)
  • 10h15 | Kids Run 600M (12 e 13 anos)
  • 10h40 | Kids Swim (9 a 11 anos)
  • 11h | Kids Swim (12 a 13 anos)

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba.

