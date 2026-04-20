ASSENTAMENTO AGRÁRIO SERIDÓ SEDIA MAIS UM DIA DE CAMPO DO PROJETO AGRO-SERTÃO

Nesta quarta-feira (1) o Assentamento Seridó sediou mais um dia de campo para agricultores inseridos no projeto Agro-Sertão, uma iniciativa do Instituto Riachuelo em parceria com a Prefeitura Municipal de São José do Seridó, dentre outras Prefeituras e Embrapa. O projeto busca fortalecer a cadeia produtiva do algodão na região Seridó.





O vice-Prefeito de São José do Seridó e empresário do setor têxtil, Ricardo Medeiros, ao lado de produtores, de outras autoridades locais e de representantes de outros municípios, acompanhou esse dia de campo no Assentamento.





“No encontro, debatemos a colheita, pós-colheita e análise econômica do algodão, dentre outros”, pontuou o vice-prefeito Ricardo Medeiros, lembrando que a Gestão Municipal de São José do Seridó é grande incentivadora do Agro-Sertão.