À CBN, Branco Mendes confirma candidatura à vaga no TCE-PB, mas mantém plano de reeleição em 2026

Deputado estadual Branco Mendes. Reprodução

O deputado estadual Branco Mendes (Republicanos) confirmou, na manhã desta segunda-feira (06), em entrevista à CBN João Pessoa, que colocou o nome à disposição para disputar uma vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB).

O deputado oficializou a disposição de disputar a vaga durante a reunião com os deputados do partido, ocorrida neste domingo (05). “Não é uma tarefa fácil, mas coloquei meu nome por reunir qualidades, tenho muita experiência”, justificou.

À CBN, ele informou que vai buscar o apoio dos parlamentares e que não vai abandonar o projeto de reeleição para 2026 até que tenha a garantia êxito na disputa pela vaga do TCE-PB. “Muitos deputados já se manifestam em apoio, mas vou começar um trabalho de conversar com os colegas”, disse.

Caberá à Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) indicar a vaga a ser aberta com a aposentadoria do conselheiro Fernando Catão, que vai deixar a Corte de Contas no dia 23 de outubro. O processo seletivo será aberto no dia seguinte à aposentadoria de Catão.

Além de Branco Mendes, são cotados para a vaga os deputados Tião Gomes (PSB) e Taciano Diniz (União). Outros nomes também cogitam entrar na disputa e estudam a possibilidade de concorrer à vaga a ser aberta pelo TCE-PB.