Agevisa encerra campanha Novembro Azul e implanta projeto “Sexta da Qualidade” — Governo da Paraíba

A Agência Estadual de Vigilância Sanitária encerrou a edição 2025 da campanha Novembro Azul com a implantação do projeto “Sexta da Qualidade” para intensificar o engajamento na busca contínua pelo aperfeiçoamento das ações de promoção e proteção da saúde pública na Paraíba. A 1ª Sexta da Qualidade foi realizada durante toda sexta-feira (28), no Auditório da Agevisa, e envolveu dirigentes, funcionários e colaboradores em atividades destinadas a promover a integração, atualização e fortalecimento das ações do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) no âmbito da Agência reguladora.

Na abertura dos trabalhos, o diretor Geraldo Moreira reafirmou a importância do alerta permanente aos homens paraibanos sobre a necessidade dos cuidados preventivos para a garantia de uma vida plena e com saúde. Ele acrescentou que as ações do Novembro Azul na Agevisa fizeram parte da programação do Governo da Paraíba para a mobilização de todos em busca da saúde do homem, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata, uma das doenças que mais afetam a população masculina no Brasil e no mundo.

Gestão da Qualidade – Após o encerramento da edição 2025 da Campanha Novembro Azul, o diretor-geral da Agevisa/PB abriu a 1ª Sexta da Qualidade. Na ocasião, ele lembrou que a adesão da Agência ao Sistema de Gestão da Qualidade (SGC) se deu ainda no mês de agosto de 2021, com a determinação da imediata implantação do Projeto “Qualificação da Gestão das Ações Estratégicas de Vigilância Sanitária no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária”. O IntegraVisa tem por finalidade o estímulo ao desenvolvimento de uma cultura de Gestão de Qualidade nas organizações brasileiras de regulação sanitária.

Ainda em 2021, a Agevisa criou uma Comissão Técnica encarregada de discutir e propor estratégias voltadas para a Gestão de Qualidade e passou a promover treinamentos realizados com a participação de dirigentes e funcionários para proporcionar eficiência e comprometimento de todos na efetivação e fortalecimento da cultura da qualidade na instituição. As ações contam com a assessoria da especialista em Gestão, Jéssica Cristina, da Associação Brasileira para Competitividade e Inovação (Abracinov).

Princípios do SGQ – Em palestra sobre o tema Ferramentas da Qualidade, Jéssica Cristina ressaltou que o Sistema de Gestão de Qualidade baseia-se em sete princípios fundamentais. “O primeiro deles é o ‘Foco no Cliente, considerando que a organização pública existe para gerar valor para a sociedade, e que os interesses internos não devem se sobrepor às demandas dos destinatários dos produtos e serviços. Aqui, recomenda-se que as instituições adotem práticas essenciais como identificar e entender quem são os clientes (e partes interessadas) e quais são suas necessidades e expectativas; garantir a entrega dos produtos e serviços consistentes que atendem esses requisitos, e medir, monitorar e buscar continuamente a satisfação dos clientes”, explicou.

Compromisso recíproco – No encerramento da 1ª Sexta da Qualidade, o diretor-geral da Agevisa/PB, Geraldo Moreira, deu ênfase ao caráter infindável e contínuo da Gestão de Qualidade. Conforme ressaltou, “ela passa pela relação direta, transparente e responsável entre os gestores e as demais pessoas que integram a estrutura diretiva, funcional e colaborativa da instituição, assim como pelo compromisso recíproco dos agentes envolvidos, com a gestão buscando os meios necessários para a valorização profissional, remunerativa e de capacitação de todos e com os servidores e dirigentes empenhados na busca pela excelência da qualidade dos serviços prestados à sociedade”.