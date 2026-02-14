João Azevêdo preside 12ª audiência do ODE e anuncia mais de R$ 29 milhões em investimentos para região de Bananeiras — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo presidiu, na noite desta sexta-feira (1º), na cidade de Bananeiras, a 12ª audiência do Orçamento Democrático Estadual, quando dialogou com a população, assinou ordens de serviços e fez entregas, totalizando investimentos de mais de R$ 29,3 milhões. A audiência, na 2ª Região, aconteceu no ginásio da Escola Normal Professor Pedro Augusto de Almeida, inaugurada neste dia.

A audiência contou com a participação de 6.558 pessoas (recorde de público) e as prioridades eleitas pela população para subsidiar o Projeto de Lei Orçamentária 2026 foram as áreas da abastecimento de água, agricultura familiar e saúde.

“Que festa maravilhosa! Como é bom voltar ao Brejo, visitando, entregando e inaugurando obras, conversando com as pessoas e recebendo o carinho da região. Sei que hoje realizamos a maior plenária do Brejo paraibano. Esse é o instrumento real de audição da população. Hoje, numa sexta-feira, estamos aqui construindo e participando da democracia participativa, aonde o povo diz o que quer, e nós do governo, estamos aqui para ouvir. Este é um instrumento extraordinário. Quero agradecer a cada um que veio. Apenas hoje, na abertura desta plenária, destinamos investimentos de mais de quase R$ 30 milhões. Esse é um Estado que respeita a própria população e que tem capacidade de investimentos. Esse momento que a Paraíba vive é fruto da escuta da população, do diálogo. Agradeço a oportunidade e a participação de todos”, disse o gestor.

Dentre os investimentos destinados na audiência, João Azevêdo assinou convênios para custeios do Hospital Luiz Olegário da Silva, de Cacimba de Dentro, e do Hospital de Bananeiras – investimentos totais de quase R$ 2 milhões; assinou ordem de serviço para a manutenção de escolas da região, no valor de R$ 2,9 milhões; e assinou 83 contratos do programa Empreender PB, totalizando R$ 823 mil.

O governador também fez entregas simbólicas de 1.282 cisternas na região, que representam investimentos de mais de R$ 23,5 milhões; passagem molhada; sistema de abastecimento de água singelo em Borborema – mais de R$ 100 mil de investimentos; cinco sistemas de dessalinizadores; além de equipamentos para a segurança pública da região, no valor de R$ 165 mil; e escrituras de casas.

O vice-governador Lucas Ribeiro agradeceu a receptividade em Bananeiras. “Alegria ver esse ginásio lotado. Quero agradecer a cada pessoa que veio hoje participar e construir um Estado cada vez melhor e que se desenvolve. Esse ginásio lotado é a confirmação de que a população acredita nesta forma de fazer política. Isso representa o nosso compromisso com o Orçamento Democrático. Este instrumento é a forma de como esse governo faz gestão, ao lado do povo. A Paraíba hoje vive o melhor momento, melhorando a vida das pessoas, e é assim que continuaremos”, afirmou.

O prefeito da cidade de Bananeiras, Matheus Bezerra, agradeceu a parceria e realização da audiência no Brejo Paraibano. “É uma alegria para mim falar, vir dialogar com a população reconhecedora e participativa de Bananeiras. Aqui deixo meu reconhecimento e gratidão pela parceria do governo com as prefeituras do Brejo Paraibano. Que alegria poder ver essa escola totalmente nova, os asfaltos, travessias urbanas, entre tantas outras ações recebidas. Bananeiras tem acompanhado o ritmo do trabalho que o Governo do Estado tem. Nossos mais sinceros agradecimentos. Tenho orgulho de fazer parte desse time”, disse o prefeito anfitrião.

O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adriano Galdino, falou em nome da Casa Legislativa. “Agradecer a cada pessoa que veio prestigiar esta plenária. É uma alegria estar aqui para poder participar deste processo da democracia paraibana. É um governo poderoso que faz a cada dia uma Paraíba melhor para todos”, enfatizou Adriano Galdino.

O secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Gilmar Martins, convocou todos paraibanos a participarem do Orçamento Democrático. “É importante que toda a população paraibana participe deste processo de escolha de prioridades para subsidiar as peças orçamentárias do próximo ano. O site de votação continua disponível até o dia 28 de agosto e a população está convidada a acessar e escolher as prioridades de investimentos que almejam para as regiões que representam”, pontuou Gilmar Martins.

O secretário executivo do Orçamento Democrático, Júnior Caroé, agradeceu a presença de todas as pessoas. “Nossos agradecimentos a cada pessoa que veio dialogar com todo o Governo do Estado, que esteve instalado administrativamente na cidade de Bananeiras. Hoje, tivemos importantes ações na região, inclusive com a oferta de serviços, no Cidadania Democrática, que começou logo cedo na cidade e disponibilizou serviços do governo para toda a população. A nossa audiência foi exitosa, com recorde de público, e o mais importante: oportunizou o diálogo”, destacou.

Integram a 2ª região os municípios de Alagoinha, Araçagi, Araruna, Bananeiras, Belém, Borborema, Cacimba de Dentro, Caiçara, Campo de Santana, Casserengue, Cuitegi, Dona Inês, Duas Estradas, Guarabira, Logradouro, Mulungu, Pilões, Pilõezinhos, Pirpirituba, Riachão, Serra da Raiz, Serraria, Sertãozinho e Solânea

Também participaram desta audiência a primeira dama do estado, Ana Maria Lins; o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, o deputado federal Messinho Lucena, os deputados estaduais João Gonçalves, Hervázio Bezerra, Tião Gomes e Chió, além da secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura; do secretário da Infraestrutura e Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga; secretária do Desenvolvimento Humano, Pollyana Werton; secretário da Saúde, Ari Reis; secretário de Comunicação, Nonato Bandeira; do chefe de gabinete do governador, Ronaldo Guerra; entre outros auxiliares de governo, além de prefeitos, vereadores e autoridades locais.

Reivindicações – Deisiane Gomes, da cidade de Bananeiras, foi a primeira a fazer reivindicações: “Temos três prioridades, que são a construção do centro de diagnóstico por imagem, a construção da rede de abastecimento de água e, por último, a requalificação do Centro de Bananeiras”.

Já Juliana Ferreira, de Serraria, pediu em nome dos moradores da cidade. “Viemos pedir pela mecanização da agricultura familiar, reforma e ampliação de barragens, a construção de uma agroindústria, além da pavimentação das vias rurais”, solicitou

Próximas audiências – As próximas audiências estão agendadas para os dias 7 e 8 de agosto, nas cidades de Santa Luzia e Campina Grande, respectivamente.

Votação das prioridades – O site de votação continua disponível para que a população acesse e eleja investimentos para as regiões que representam – votacaoode.pb.gov.br

Para votar, a pessoa deve inserir o CPF, escolher a região que representa e detalhar as prioridades de investimentos.