Remo x Ferroviária; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Remo x Ferroviária é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (01) às 19 hs (horário de Brasília). A partida tem Remo como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por NOTÍCIAS DO Furacão

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Remo x Ferroviária: onde assistir ao vivo, horário e escalações da 20ª rodada da Série B

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Nesta sexta-feira, dia 1º de agosto de 2025, o Estádio Mangueirão, em Belém, será palco do duelo entre Remo e Ferroviária, válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (horário de Brasília) e a partida marca o início do segundo turno para ambas as equipes.

O confronto será decisivo para os dois lados: enquanto o Remo busca se aproximar ainda mais do G-4, a Ferroviária tenta escapar da zona de rebaixamento.

Onde assistir Remo x Ferroviária ao vivo?

📺 Transmissão ao vivo: Disney+ e ESPN

📲 Tempo real: ge.globo.com acompanha todos os lances com atualizações minuto a minuto

Situação das equipes na tabela

Remo: Invicto há seis partidas, o Leão soma bons resultados e atuações consistentes. Na última rodada, empatou com o Goiás fora de casa por 1 a 1, em jogo no qual teve chances claras de garantir a vitória. Atualmente, briga diretamente por uma vaga no G-4 da Série B e chega com moral elevado para enfrentar um adversário em crise.

Invicto há seis partidas, o Leão soma bons resultados e atuações consistentes. Na última rodada, empatou com o Goiás fora de casa por 1 a 1, em jogo no qual teve chances claras de garantir a vitória. Atualmente, briga diretamente por uma vaga no G-4 da Série B e chega com moral elevado para enfrentar um adversário em crise. Ferroviária: O time de Araraquara vive momento oposto. Com seis jogos consecutivos sem vencer, a Locomotiva ocupa atualmente a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. A diretoria agiu rápido e anunciou durante a semana dois reforços de peso: o zagueiro Vitor Mendes e o atacante português Hernâni Fortes, mas nenhum deles está disponível para o jogo.

Escalações prováveis

🦁 Remo – Técnico: António Oliveira

O técnico António segue sem contar com o volante Luan (lesão) e o atacante Diego Hernández, que está em processo de reequilíbrio muscular. O meia Régis também é desfalque, por suspensão. Em compensação, o zagueiro Klaus volta após concussão cerebral e deverá atuar com máscara de proteção.

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RESULTADO DO SORTEIO TIMEMANIA 2274 DE HOJE TERÇA (29/07)

Provável time do Remo:

Marcelo Rangel; Nathan Santos, Camutanga, Kayky Almeida e Alan Rodríguez; Caio Vinícius, Cantillo, Jaderson; Marrony, Pedro Rocha e Matheus Davó.

Desfalques:

Luan (fratura no pé)

Régis (suspenso)

Pendurados: Vizeu, Marcelinho, Jaderson e Pedro Rocha

🚂 Ferroviária – Técnico: Vinicius Bergantin

Com seis desfalques confirmados, a Ferroviária terá que se reinventar. Carlão, Thiago Lopes e Albano estão suspensos, enquanto Eric Melo, Maycon, Erik Nascimento e Vitor Barreto seguem no DM. O lateral Lucas Rodrigues e os meias Netinho e Tárik estão de volta após cumprirem suspensão.

Provável time da Ferroviária:

Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Medina, Ronaldo Alves e Zé Mário; Ricardinho, Tárik (Thayllon), Netinho e Juninho; Fabrício Daniel e Ronaldo.

Desfalques:

Thiago Lopes, Albano, Carlão (suspensos)

Eric Melo, Vitor Barreto (lesionados)

Maycon, Erik Nascimento (transição física)

Pendurados: Ronaldo Alves e Wesley Pomba

Arbitragem

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Jefferson Ferreira de Moraes (GO) Assistente 1: Leone Carvalho Rocha (GO)

Leone Carvalho Rocha (GO) Assistente 2: Hugo Savio Xavier Corrêa (GO)

Hugo Savio Xavier Corrêa (GO) Quarto árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior (PA)

Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior (PA) VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)

Leonardo Rotondo Pinto (MG) AVAR: Marcus Vinicius Gomes (MG)

Expectativas para o confronto

A partida marca dois extremos na tabela: o Remo, que sonha com o acesso e vive boa fase, e a Ferroviária, pressionada pela má sequência e com necessidade urgente de vitória. O fator casa e o bom momento favorecem o time paraense, que promete pressionar desde o início.

Por outro lado, a Locomotiva deve apostar em uma postura mais defensiva, tentando explorar os contra-ataques e a bola parada. A partida pode definir os rumos das duas equipes para a sequência do campeonato.

Ficha técnica

Jogo: Remo x Ferroviária

Remo x Ferroviária Rodada: 20ª da Série B do Campeonato Brasileiro

20ª da Série B do Campeonato Brasileiro Data: Sexta-feira, 01/08/2025

Sexta-feira, 01/08/2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)

Estádio Mangueirão, Belém (PA) Transmissão: Disney+ e ESPN

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Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.