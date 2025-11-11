Conta de luz fica mais cara a partir desta sexta-feira. Divulgação/Energisa

A conta de luz fica mais cara nesta sexta-feira (1º). Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) acionou a bandeira tarifária vermelha patamar 2 para o mês de agosto, o que representa um custo adicional de R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

A decisão foi anunciada na última sexta-feira (25) e, segundo a Aneel, o principal motivo é a redução das chuvas em todo o país, o que impactou diretamente a geração de energia por hidrelétricas. Com menos água nos reservatórios, o sistema elétrico precisa acionar usinas termelétricas, que têm custo de produção mais alto.

“O cenário de afluências abaixo da média em todo o país reduz a geração por meio de hidrelétricas. Esse quadro eleva os custos de geração de energia, devido à necessidade de acionamento de fontes mais caras, como as usinas termelétricas”, explicou a Aneel.

Essa é a segunda vez no ano que a bandeira vermelha é acionada, mas a primeira no patamar mais alto. Em maio, a bandeira amarela entrou em vigor diante da transição do período chuvoso para o seco.

Em junho e julho, a agência manteve o sinal de alerta com a bandeira vermelha patamar 1. Agora, com a previsão de chuvas ainda abaixo da média para os próximos meses, a Aneel optou por subir mais um nível na cobrança.

A última vez que a bandeira esteve verde foi em dezembro de 2024, quando as condições de geração eram consideradas favoráveis. Desde então, a mudança no clima alterou o cenário.

A Aneel também reforçou a importância de economizar energia neste momento. Em nota, a agência destacou que o uso consciente da eletricidade contribui não apenas para reduzir os gastos, mas também para preservar os recursos naturais.

“Com o acionamento da bandeira vermelha patamar 2, a Aneel reforça a importância da conscientização e do uso responsável da energia elétrica. A economia de energia também contribui para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico como um todo.”

Como funciona o sistema de bandeiras que faz com que conta de luz fique mais cara

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias serve para informar à população os custos reais da geração de energia. As cores indicam se haverá ou não cobrança extra na conta de luz.

Na bandeira verde, não há cobrança adicional. Já na amarela, o valor extra é de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos. A bandeira vermelha é dividida em dois patamares: o primeiro adiciona R$ 4,463 a cada 100 kWh, e o segundo, agora em vigor, acrescenta R$ 7,877.

O sistema é aplicado ao Sistema Interligado Nacional (SIN), que abastece grande parte do país. Com ele, os consumidores conseguem acompanhar o cenário energético nacional e se preparar para possíveis aumentos na fatura mensal.

*com informações de Agência Brasil.