Perillo responde Tovar e justifica ausência de deputados em agenda na Paraíba

Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB. Reprodução

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, apresentou uma justificativa sobre a ausência de deputados estaduais na reunião que ele teve com a direção estadual do partido na semana passada. Perillo foi criticado pelo deputado Tovar Correia Lima (PSDB) por supostamente ter ‘ignorado’ a bancada estadual.

Em nota enviada à CBN João Pessoa, Perillo disse que agendou a visita à sede do PSDB diretamente com o presidente estadual, Fábio Ramalho, e que esperava encontrar todos os parlamentares na ocasião. “Fiz questão de ir até o partido e tive uma excelente conversa com o presidente, imaginei que os nossos deputados tivessem sido convidados para essa reunião”, disse.

Ainda na nota, Perillo disse que “Jamais cometeria qualquer tipo de indelicadeza” com Tovar e que tem “muito respeito” pelo deputado.“O PSDB Nacional está se movimentando justamente nos estados onde o partido vem sendo desidratado, realidade que tem sido registrada com frequência pela imprensa paraibana desde a saída de Pedro Cunha Lima, que sempre contou com o apoio da direção nacional”, disse.

Insatisfação de Tovar

Esta semana, ao blog Pleno Poder, Tovar demonstrou surpresa e insatisfação com a visita do presidente nacional do PSDB, segundo ele, realizada sem qualquer consulta aos parlamentares estaduais da legenda. “Isso só confirma o que venho dizendo há tempos: as divisões no PSDB nacional estão se repetindo nos estados, e o partido, infelizmente, tende a ficar cada vez menor”, disse.

Na última semana, Marconi Perillo esteve na Paraíba para se reunir com o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP). A pauta não foi segredo: o convite para que o ex-filiado retorne ao ninho tucano, onde teria total autonomia para disputar o governo do estado em 2026.

Confira a nota de Perillo na íntegra

Agendei minha visita à sede do PSDB da Paraíba diretamente com o presidente estadual, Fábio Ramalho. Apesar da passagem rápida pelo estado, fiz questão de ir até o partido e tive uma excelente conversa com o presidente, imaginei que os nossos deputados tivessem sido convidados para essa reunião.

Tenho muito respeito pelo deputado Tovar Correia Lima e pelos demais integrantes da bancada. Jamais cometeria qualquer tipo de indelicadeza. O PSDB Nacional está se movimentando justamente nos estados onde o partido vem sendo desidratado, realidade que tem sido registrada com frequência pela imprensa paraibana desde a saída de Pedro Cunha Lima, que sempre contou com o apoio da direção nacional.

Marconi Perillo

Presidente Nacional do PSDB.