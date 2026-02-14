sábado, fevereiro 14, 2026
Esportes

ASSISTIR ABC x Figueirense Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (02), PRÉ-JOGO, PALPITES

admin1

A partida entre ABC x Figueirense é válida pelo  Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (02) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Claro! Aqui está um artigo sobre o jogo ABC x Figueirense, com foco nos preços e como comprar ingressos para a partida:

ABC x Figueirense: veja preços e como comprar ingressos para o jogo da Série C

O ABC vai receber o Figueirense no Estádio Frasqueirão, em Natal, neste sábado (2), às 19h30, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto promete muita emoção, já que o Alvinegro busca sua primeira vitória como mandante na competição.

Ingressos à venda

Os ingressos para o duelo entre ABC e Figueirense estão disponíveis para compra pela internet e em pontos físicos na Grande Natal. Os torcedores podem garantir seu lugar no estádio antecipadamente para apoiar o time potiguar.

Confira os preços dos bilhetes:

  • Arquibancada (Módulos 2 e 4): R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
  • Cadeiras (Módulo 1): R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia-entrada)

Onde comprar

Os ingressos podem ser adquiridos nos seguintes locais:

  • Futebolcard.com (online)
  • Loja Oficial do ABC (Natal Shopping)
  • Gol Mania Store (Avenida Prudente de Morais)
  • Gol Mania Store (Partage Norte Shopping)
  • Crosby (Cidade da Esperança)
  • Clínica Atend Já Zona Norte
  • Bazar São Paulo (Alecrim)
  • Livraria Câmara Cascudo (Parnamirim)

Histórico recente do ABC como mandante

Até o momento, o ABC ainda não conquistou nenhuma vitória jogando em casa na Série C de 2025. Os dois triunfos da equipe na competição foram longe de Natal, contra Brusque e Tombense. No Frasqueirão, o time tem tido dificuldades para transformar seus jogos em vitórias, com vários empates e algumas derrotas.

Resultados recentes em casa:

  • ABC 1 x 1 CSA
  • ABC 2 x 3 Ituano
  • ABC 0 x 0 Náutico
  • ABC 0 x 3 Ypiranga-RS

O Alvinegro quer usar o apoio da torcida para superar o momento e finalmente vencer dentro de casa, contra um adversário tradicional como o Figueirense.

Expectativa para o jogo

A equipe está focada em melhorar seu desempenho e somar pontos importantes para se afastar da zona de rebaixamento. O técnico Rodrigo Santana deve contar com força máxima para o confronto.

O torcedor que quiser acompanhar a partida ao vivo também poderá assistir pelo DAZN, que transmite a Série C com exclusividade.

Garanta já seu ingresso e venha apoiar o ABC rumo à primeira vitória em casa na Série C 2025!

Se quiser, posso ajudar com um texto mais detalhado sobre a escalação do time, histórico do confronto ou onde assistir ao jogo. Quer?

 

