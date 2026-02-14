ASSISTIR ABC x Figueirense Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (02), PRÉ-JOGO, PALPITES
A partida entre ABC x Figueirense é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (02) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.
ABC x Figueirense: veja preços e como comprar ingressos para o jogo da Série C
O ABC vai receber o Figueirense no Estádio Frasqueirão, em Natal, neste sábado (2), às 19h30, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto promete muita emoção, já que o Alvinegro busca sua primeira vitória como mandante na competição.
Ingressos à venda
Os ingressos para o duelo entre ABC e Figueirense estão disponíveis para compra pela internet e em pontos físicos na Grande Natal. Os torcedores podem garantir seu lugar no estádio antecipadamente para apoiar o time potiguar.
Confira os preços dos bilhetes:
- Arquibancada (Módulos 2 e 4): R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
- Cadeiras (Módulo 1): R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia-entrada)
Onde comprar
Os ingressos podem ser adquiridos nos seguintes locais:
- Futebolcard.com (online)
- Loja Oficial do ABC (Natal Shopping)
- Gol Mania Store (Avenida Prudente de Morais)
- Gol Mania Store (Partage Norte Shopping)
- Crosby (Cidade da Esperança)
- Clínica Atend Já Zona Norte
- Bazar São Paulo (Alecrim)
- Livraria Câmara Cascudo (Parnamirim)
Histórico recente do ABC como mandante
Até o momento, o ABC ainda não conquistou nenhuma vitória jogando em casa na Série C de 2025. Os dois triunfos da equipe na competição foram longe de Natal, contra Brusque e Tombense. No Frasqueirão, o time tem tido dificuldades para transformar seus jogos em vitórias, com vários empates e algumas derrotas.
Resultados recentes em casa:
- ABC 1 x 1 CSA
- ABC 2 x 3 Ituano
- ABC 0 x 0 Náutico
- ABC 0 x 3 Ypiranga-RS
O Alvinegro quer usar o apoio da torcida para superar o momento e finalmente vencer dentro de casa, contra um adversário tradicional como o Figueirense.
Expectativa para o jogo
A equipe está focada em melhorar seu desempenho e somar pontos importantes para se afastar da zona de rebaixamento. O técnico Rodrigo Santana deve contar com força máxima para o confronto.
O torcedor que quiser acompanhar a partida ao vivo também poderá assistir pelo DAZN, que transmite a Série C com exclusividade.
Garanta já seu ingresso e venha apoiar o ABC rumo à primeira vitória em casa na Série C 2025!
