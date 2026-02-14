ASSISTIR ABC x Figueirense Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (02), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre ABC x Figueirense é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (02) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Claro! Aqui está um artigo sobre o jogo ABC x Figueirense, com foco nos preços e como comprar ingressos para a partida:

ABC x Figueirense: veja preços e como comprar ingressos para o jogo da Série C

O ABC vai receber o Figueirense no Estádio Frasqueirão, em Natal, neste sábado (2), às 19h30, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto promete muita emoção, já que o Alvinegro busca sua primeira vitória como mandante na competição.

Ingressos à venda

Os ingressos para o duelo entre ABC e Figueirense estão disponíveis para compra pela internet e em pontos físicos na Grande Natal. Os torcedores podem garantir seu lugar no estádio antecipadamente para apoiar o time potiguar.

Mixto x Portuguesa; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Ferroviário x ASA; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Confira os preços dos bilhetes:

Arquibancada (Módulos 2 e 4): R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)

R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada) Cadeiras (Módulo 1): R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia-entrada)

Onde comprar

Os ingressos podem ser adquiridos nos seguintes locais:

Futebolcard.com (online)

Loja Oficial do ABC (Natal Shopping)

Gol Mania Store (Avenida Prudente de Morais)

Gol Mania Store (Partage Norte Shopping)

Crosby (Cidade da Esperança)

Clínica Atend Já Zona Norte

Bazar São Paulo (Alecrim)

Livraria Câmara Cascudo (Parnamirim)

Histórico recente do ABC como mandante

Até o momento, o ABC ainda não conquistou nenhuma vitória jogando em casa na Série C de 2025. Os dois triunfos da equipe na competição foram longe de Natal, contra Brusque e Tombense. No Frasqueirão, o time tem tido dificuldades para transformar seus jogos em vitórias, com vários empates e algumas derrotas.

Resultados recentes em casa:

Maranhão x Tuna Luso; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Maricá x Aparecidense; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

ABC 1 x 1 CSA

ABC 2 x 3 Ituano

ABC 0 x 0 Náutico

ABC 0 x 3 Ypiranga-RS

O Alvinegro quer usar o apoio da torcida para superar o momento e finalmente vencer dentro de casa, contra um adversário tradicional como o Figueirense.

Expectativa para o jogo

A equipe está focada em melhorar seu desempenho e somar pontos importantes para se afastar da zona de rebaixamento. O técnico Rodrigo Santana deve contar com força máxima para o confronto.

O torcedor que quiser acompanhar a partida ao vivo também poderá assistir pelo DAZN, que transmite a Série C com exclusividade.

Garanta já seu ingresso e venha apoiar o ABC rumo à primeira vitória em casa na Série C 2025!

Se quiser, posso ajudar com um texto mais detalhado sobre a escalação do time, histórico do confronto ou onde assistir ao jogo. Quer?

– Notícias do Caxias

– Série C 2024

– noticias da Tombense

– Notícias do Sampaio Corrêa

– Notícias do Athletic

– Notícias do CSA

– Noticias do Confiança

Notícias do São Bernardo

Notícias do Botafogo-PB

**TAGS**: Aparecidense, Clube Náutico Capibaribe, Série C

Continue acompanhando a cobertura completa e atualizações sobre a Série C no