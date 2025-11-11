Cícero Lucena recebe aluno da Rede Municipal de Ensino selecionado para o Balé Bolshoi na Rússia

Em João Pessoa, o ensino nas escolas municipais é tecnológico, inclusivo e abre portas para grandes oportunidades. Um exemplo é a parceria da Prefeitura com a renomada Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, sediada em Santa Catarina, que oferece a alunos da rede pública experiências únicas de intercâmbio e aprendizado na dança.

Nesta sexta-feira (1º), durante o período de férias escolares, 14 crianças participantes do projeto foram recebidas pelo prefeito Cícero Lucena. O encontro foi marcado por emoção, especialmente quando o gestor surpreendeu um dos alunos com o anúncio de uma temporada de aprendizado na matriz do Balé Bolshoi, em Moscou, na Rússia.

“As crianças, nossos alunos, que agora residem e estudam em Joinville, na Escola em Tempo Integral, demonstram grande dedicação no aprendizado do Balé Bolshoi, única escola do gênero no Brasil. Para nossa alegria e reconhecimento da seriedade e da competência demonstradas por esses jovens talentosos, o aluno Nicolas Kelvin foi selecionado para representar a escola na Rússia, na escola original do Balé Bolshoi. Este feito evidencia o alto nível de participação dos jovens paraibanos neste projeto”, afirmou Cícero Lucena.

A oportunidade que se apresenta para o adolescente tem se tornado uma realidade na Educação de João Pessoa. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, América Castro, lembrou das competições de robótica, de programas pedagógicos como o de programador Code. Já em novembro deste ano, alunos, professores e gestores estarão embarcando para o Reino Unido, para um intercâmbio de idiomas.

“Agradecemos a Deus pelo talento concedido a esses jovens e reafirmamos nosso compromisso em continuar a identificar e apoiar novos talentos, dando continuidade à nossa missão. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de João Pessoa com uma educação pública de qualidade, que valoriza o talento, investe em inclusão e proporciona experiências que transformam vidas”, destacou a secretária.

Oportunidade de vida – Para Nicolas Kelvin, de 13 anos, a ida para a Rússia na próxima temporada representa uma vida nova – um sonho de seguir carreira na maior companhia de dança do mundo. Mesmo muito jovem, ele acredita que está diante da maior oportunidade da vida, e agradece o cuidado da Prefeitura, que mantém a parceria com o Balé Bolshoi.

“É um sonho viajar para fora do Brasil, conhecer a neve, pois nunca vi de perto. Será uma experiência muito especial para mim. Vou me dedicar muito para virar um bailarino e viver desse sonho”, projetou o menino.