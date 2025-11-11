Central de Transplantes da Paraíba registra três doações de múltiplos órgãos em menos de 12 horas — Governo da Paraíba

Essa última quinta-feira de julho (31) foi marcada por um feito histórico na saúde pública da Paraíba. Em menos de 12 horas, a Central Estadual de Transplantes registrou três doações de múltiplos órgãos, totalizando a captação de 15 órgãos e tecidos, incluindo dois corações. As doações e captações aconteceram no Hospital Estadual de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande.

A diretora da Central Estadual de Transplantes, Rafaela Dias, destacou a importância desse momento e agradeceu às famílias doadoras. “Encerramos o mês de julho com seis doações de múltiplos órgãos realizadas na Paraíba. Essa marca nos enche de alegria e esperança, pois representa vidas salvas e transformadas graças à generosidade de famílias que, em um momento de dor, autorizaram a doação de órgãos e tecidos. Como diretora da Central Estadual de Transplantes, reafirmo nosso compromisso de seguir trabalhando com dedicação, transparência e responsabilidade para ampliar ainda mais esse alcance. Temos a convicção de que estamos no caminho certo, levando vida e esperança a quem mais precisa,” enfatizou.

A primeira doação do dia partiu de um adolescente de 16 anos, vítima de traumatismo cranioencefálico (TCE). Com a permissão familiar foram doados o coração, o fígado, os rins e as córneas. O coração foi destinado para uma mulher de 38 anos, o fígado para um jovem de 17 anos, os rins foram encaminhados para receptores na Bahia e no Rio Grande do Sul. Já as córneas foram destinadas ao Banco de Olhos da Paraíba, onde serão avaliadas e posteriormente disponibilizadas para o transplante.

Emocionada, a prima do doador falou sobre a generosidade do ato. “Quando a gente fala do meu primo, a gente fala de bondade e alegria. A gente está sentindo muito, mas só em saber que a gente vai poder ajudar outras vidas e saber que um pedacinho dele vai estar em várias pessoas, isso conforta o nosso coração. Ele vai estar vivendo de alguma forma. E se fosse ao contrário, se fosse ele que estivesse precisando de algum desses órgãos. A gente tem que pensar no próximo”, comentou.

No começo da tarde, uma nova doação teve início, desta vez de uma mulher de 59 anos, vítima de uma hemorragia cerebral. Ela doou o fígado, os rins e as córneas. Para a sobrinha da doadora, a opção pela doação aconteceu ao pensar nas pessoas beneficiadas. “Minha tia era aquela pessoa cheia de amor, era assim com todos os sobrinhos. Era uma pessoa sem maldade, com um coração tão gigantesco. A doação na verdade é muito difícil, mas conforta saber que vai ter um pedacinho de tia em outras pessoas, dando uma segunda chance para outras pessoas. É um ato de amor fazer a doação, e eu sei que serão cinco vidas transformadas”, disse.

Já no início da noite, teve início a última captação do dia, dessa vez de um homem de 35 anos. Foram doados o coração, fígado e rins após confirmação da morte encefálica e o consentimento da família.

“Meu irmão era uma pessoa que se doava muito, doava o que ele não tinha. E mesmo depois que Deus levou, ele vai continuar sendo generoso, um herói, porque vai levar oportunidade para mais pessoas. É difícil falar numa hora dessas, mas é gratificante do herói que ele está sendo,” falou a irmã do doador.

Com esse resultado, o mês de julho foi encerrado com seis doações de múltiplos órgãos e a Paraíba alcançou a marca de 22 doadores efetivos em 2025, reforçando o compromisso do Estado com a ampliação das políticas públicas voltadas à doação e transplante de órgãos e tecidos.