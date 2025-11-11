EQUIPE ADSJ É CAMPEÃ DO TORNEIO MUNICIPAL DE BLOCOS CARNAVALESCOS
Com a participação de 14 equipes a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SEJEL) de São José do Seridó realizou, no último domingo (12), o Torneio Municipal de Blocos Carnavalescos. O evento aconteceu no Ginásio Poliesportivo Pedro Laurentino de Medeiros.
Segundo o titular da SEJEL, Pedro Henrique, a equipe ADSJ foi a grande campeã do Torneio enquanto a equipe ADSJ Júnior foi a vice-campeã. O melhor jogador da competição foi Wanderson Felipe, o artilheiro foi José Antônio e Nayron Felipe o melhor goleiro.
“A equipe vencedora recebeu R$ 700,00, já a segunda colocada recebeu 500,00 reais”, pontuou Pedro Henrique, agradecendo o apoio do prefeito Jackson Dantas e do vice-prefeito Ricardo Medeiros por não medir esforços em realizar este grandioso evento.