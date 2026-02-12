Por MRNews



Filho de Preta Gil toma decisão dias após a morte da cantora

A dor da perda ainda é recente, mas o amor eterno que une uma família segue se manifestando de forma tocante. Francisco Gil, filho de Preta Gil, emocionou os fãs e parentes ao tomar uma decisão marcante poucos dias após a morte da mãe: ele tatuou o nome de Preta no corpo, como forma de eternizar o vínculo com a cantora.

A atitude comoveu profundamente os familiares, incluindo Flor Gil, sobrinha de Preta, que também decidiu eternizar o nome da tia na pele. As homenagens silenciosas, mas cheias de significado, trouxeram um novo capítulo de afeto e união na família Gil, conhecida pelo legado artístico e pela intensidade com que vive as emoções.

Reações da família Gil

De acordo com pessoas próximas, a escolha de Francisco de fazer a tatuagem foi recebida com lágrimas e abraços. “Foi um momento de silêncio respeitoso e de muita emoção. Ele não precisou dizer nada. Todos entenderam o significado”, contou uma amiga da família, que presenciou o instante em que ele mostrou o desenho pela primeira vez.

A tatuagem, feita no antebraço, traz apenas o nome “Preta”, com caligrafia simples, porém impactante. Segundo relatos, o filho da artista queria algo que representasse a leveza e a força da mãe ao mesmo tempo.

Preta Gil: legado de amor e superação

Preta Gil faleceu recentemente, deixando uma legião de fãs e uma família devastada, mas também orgulhosa de sua trajetória. Filha de Gilberto Gil, Preta construiu uma carreira sólida na música, na TV e nas redes sociais, sempre levantando bandeiras importantes, como o orgulho do corpo, o amor livre e o respeito à diversidade.

Nos últimos anos, ela enfrentou batalhas difíceis contra problemas de saúde, sempre com transparência e coragem. Francisco, que acompanhou de perto todo o processo, tornou-se um dos principais pilares de apoio para a cantora.

Fãs aplaudem homenagem

Nas redes sociais, a decisão de Francisco foi amplamente elogiada. “Essa homenagem é linda! Preta Gil merece ser lembrada assim, com carinho e eternidade”, comentou uma seguidora. Outro fã escreveu: “Em cada gesto do filho, vemos o quanto Preta era amada e admirada”.

A comoção gerada pela tatuagem mostra como a memória da cantora segue viva — não só nos palcos, mas também nos corações daqueles que a amaram em vida.

Um novo capítulo de angústia e apreensão toma conta da vida do ator Mauricio Silveira, de 48 anos, conhecido por papéis marcantes em novelas da TV Globo. O artista, que já vinha enfrentando problemas de saúde, teve uma piora considerável em seu quadro clínico e agora está em coma, conforme comunicado divulgado pela própria família nesta quinta-feira (1º).

A notícia gerou forte comoção entre colegas de profissão, fãs e o público que acompanhou sua trajetória em produções como Amor à Vida, Malhação, Salve Jorge e outras participações marcantes nas telinhas da Globo e de canais parceiros.

Comunicado oficial com tom de pesar

Nas redes sociais, os familiares informaram que Mauricio está em coma induzido e que a equipe médica que o acompanha já alertou para a gravidade do caso. “Infelizmente, os sinais vitais estão instáveis, e novos exames mostram a evolução negativa do quadro. Agradecemos o carinho e pedimos orações”, diz a publicação, feita no perfil oficial do ator.

Ainda de acordo com familiares, decisões delicadas sobre o futuro dos cuidados médicos já estão sendo avaliadas, o que aponta para um momento extremamente sensível. Até agora, não foi divulgado o hospital em que ele está internado, mas sabe-se que o tratamento vem sendo realizado em uma unidade privada no Rio de Janeiro.

Repercussão entre famosos

A notícia da piora de Mauricio Silveira gerou repercussão imediata no meio artístico. Nomes como Carmo Dalla Vecchia, Dira Paes e Letícia Sabatella se manifestaram publicamente desejando forças à família e lembrando a importância do ator para o teatro e a televisão brasileira.

Mauricio, que também é roteirista e professor de interpretação, era considerado um artista completo, com passagens marcantes nos palcos e um vasto repertório em produções audiovisuais.

Saúde já preocupava nos bastidores

Segundo fontes próximas, o ator vinha lutando contra complicações relacionadas a uma doença autoimune, embora a família nunca tenha confirmado o diagnóstico oficialmente. Em abril deste ano, ele havia sido internado com quadro de febre alta e dores intensas, mas teve alta após semanas de acompanhamento.

Agora, com a piora súbita e o coma, amigos mais próximos se mobilizam para dar suporte aos parentes e torcem por uma reviravolta positiva.

Fãs se mobilizam nas redes

Desde o anúncio do agravamento de seu estado, milhares de fãs se uniram em mensagens de solidariedade e esperança. A hashtag #ForçaMauricioSilveira já circula nas redes sociais, com pedidos por recuperação e lembranças de cenas emblemáticas do ator.

Vale Tudo: Maria de Fátima leva duplo chifre e passa a maior vergonha em capítulo polêmico da novela das nove

Os próximos capítulos do remake de Vale Tudo, exibido na faixa nobre da Globo, prometem causar grande impacto no público. Maria de Fátima (Bella Campos), conhecida por sua ambição desmedida e atitudes calculistas, vai provar do próprio veneno em uma sequência dramática e, ao mesmo tempo, irônica.

A personagem será traída não uma, mas duas vezes na mesma noite, em uma virada que promete movimentar a trama e virar meme nas redes sociais. O episódio, que já está sendo aguardado com grande expectativa pelos fãs da novela, revelará como até mesmo os mais espertos podem cair nas armadilhas do amor.

Maria de Fátima perde o controle

A jovem, que vem manipulando todos ao seu redor para subir na vida, finalmente vê suas estratégias começando a ruir. Ao tentar controlar César (Fábio Assunção), seu mais recente interesse amoroso, Fátima descobre que ele não só está flertando com outra mulher, como já mantém um caso secreto com uma personagem do núcleo mais elitizado da novela.

Mas o golpe final vem quando ela flagra Afonso (Gabriel Leone), seu ex-affair e ex-cúmplice em armações, aos beijos com uma nova personagem, vivida por Bruna Linzmeyer, em uma boate no Leblon. O flagra é duplamente doloroso: além de ser enganada por dois homens em sequência, tudo acontece na mesma noite e diante de olhares atentos.

Internet vai à loucura

Como era de se esperar, o duplo chifre de Maria de Fátima será assunto nas redes sociais, e muitos internautas já preveem que a sequência deve se tornar um dos momentos mais comentados do remake. A hashtag #MariaDeFátimaChifruda já começou a ganhar força entre os telespectadores mais atentos.

Virada na trama

A humilhação pública será um divisor de águas para a personagem, que começará a repensar seus métodos e alianças. No entanto, como Maria de Fátima não é de se abalar por pouco, é possível que essa derrota apenas alimente seu desejo por vingança — e que novos esquemas estejam a caminho.

Releitura moderna de uma vilã clássica

Interpretada por Glória Pires na versão original de 1988, Maria de Fátima é uma das vilãs mais icônicas da teledramaturgia brasileira. Na releitura atual, Bella Campos tem recebido elogios pela entrega e pela maneira como equilibra frieza e vulnerabilidade na personagem.

Vale lembrar que Vale Tudo já entrou na reta de momentos decisivos, e as tensões entre os personagens principais estão cada vez mais evidentes. A cada capítulo, o remake mostra por que segue sendo uma aposta certeira da Globo para as noites da semana.

“Vale Tudo”: Afonso se despede de Celina em cena emocionante e público se comove

Os próximos capítulos da novela Vale Tudo, exibida pela Globo na faixa das nove, prometem mexer com o emocional do público. Um dos momentos mais tocantes da trama está prestes a ir ao ar, protagonizado por Afonso, interpretado por Humberto Carrão, e Celina, vivida por Deborah Evelyn.

Com o estado de saúde de Afonso se agravando, o personagem decide ter uma conversa sincera e comovente com sua tia, em uma despedida que marcará profundamente os telespectadores. A cena acontecerá em um ambiente intimista, com diálogos recheados de emoção e gratidão.

“Não sei se eu já te agradeci…”

Afonso, visivelmente debilitado, surpreende Celina ao abrir o coração com uma fala simples, mas carregada de sentimento: “Não sei se eu já te agradeci por tudo que fez por mim”. O momento será um dos ápices da novela, reforçando os laços de afeto e o valor das relações familiares.

Celina, por sua vez, tentará conter as lágrimas ao ouvir as palavras do sobrinho. Ela responderá com ternura, dizendo que sempre o viu como um filho e que jamais deixaria de cuidar dele. A cena terminará em um longo e afetuoso abraço, em que ambos se permitem sentir o peso da despedida.

Repercussão nas redes e entre os fãs

A sequência já está sendo muito aguardada por quem acompanha a novela. Nas redes sociais, fãs comentam que o arco de Afonso tem sido um dos mais bem construídos da trama. A atuação de Humberto Carrão tem recebido elogios constantes, especialmente por sua entrega nas cenas mais sensíveis.

“Essa cena vai acabar comigo”, comentou uma internauta no X (antigo Twitter). Outro fã afirmou: “É impossível não se emocionar com essa história. O Afonso é um dos melhores personagens dessa novela”.

Homenagem à versão original

Vale lembrar que Vale Tudo é uma adaptação da obra original de 1988, criada por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A nova versão atualizou personagens e conflitos, mas manteve o tom crítico e emocional da primeira edição. A cena entre Afonso e Celina é também uma forma de homenagear os laços familiares que sempre foram um dos pilares da narrativa.

Para mais novidades sobre novelas, celebridades e televisão, acesse diariamente o mrnews.com.br.

Vale Tudo: Fátima é expulsa da casa de Celina, mas antes consegue tirar tudo de Raquel novamente

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, exibida na faixa das nove da Globo, o público será surpreendido por mais uma reviravolta envolvendo Maria de Fátima (Glória Pires), Raquel (Regina Duarte) e Celina (Nathalia Timberg). Após uma sequência de manipulações, mentiras e traições, a máscara de Fátima finalmente começará a cair — mas não sem antes ela causar um último estrago.

Fátima arma novo golpe contra Raquel

Mesmo fragilizada pela perda de aliados e com o cerco se fechando ao seu redor, Fátima não deixará de lado seu espírito oportunista. Em um novo movimento calculado, ela consegue mais uma vez enganar Raquel e se apoderar de tudo o que a mãe conseguiu reconstruir com esforço e dignidade. A personagem vai recorrer a documentos e artimanhas jurídicas para tirar o pouco que restou de Raquel, deixando a mãe novamente em situação precária.

A sequência causará grande comoção entre os telespectadores, que já acompanham a relação conturbada entre mãe e filha desde o início da trama. A cena marca mais um ponto de tensão na novela, revelando como o desejo de ascensão social de Fátima não tem limites — nem mesmo diante dos sentimentos de sua própria mãe.

Celina decide expulsar Fátima

A gota d’água virá quando Celina, a matriarca da alta sociedade carioca que inicialmente apoiava Fátima, finalmente percebe o caráter destrutivo da jovem. Chocada com as atitudes da moça, Celina toma a decisão de expulsá-la de sua casa, encerrando de vez o vínculo de confiança que existia entre elas.

A cena da expulsão promete ser intensa e simbólica. Fátima, mesmo ao ser colocada para fora, não demonstrará arrependimento. Pelo contrário, ela deixará a casa de cabeça erguida, em tom desafiador. No entanto, esse momento marcará uma virada na história da personagem, que começará a enfrentar o isolamento e o desprezo de quem antes a admirava.

Consequências para todos os lados

Com a expulsão de Fátima, a novela entra em uma nova fase. Raquel, embora humilhada mais uma vez, encontrará forças para seguir em frente e tentar reerguer sua vida, agora livre da influência corrosiva da filha. Já Fátima começará a colher os frutos de sua própria ambição desmedida. Sem amigos, sem apoio e sem amor verdadeiro, ela poderá descobrir, sozinha, que o sucesso construído à base de traições é efêmero.

A trama de Vale Tudo, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, continua mostrando que ética e caráter são valores que resistem ao tempo — e que, no fim, quem planta o mal inevitavelmente colherá suas consequências.

Janja é duramente criticada em enterro de Preta Gil após gesto considerado inadequado

A cerimônia de despedida de Preta Gil, realizada na última sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, reuniu familiares, amigos e diversas figuras públicas. No entanto, uma presença chamou atenção de forma controversa: a da socióloga Janja da Silva, esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Seu comportamento durante o velório gerou críticas nas redes sociais e dividiu opiniões.

Segundo relatos de pessoas presentes no local e postagens que viralizaram, Janja teria feito registros com o celular durante a cerimônia, o que foi interpretado por muitos como um desrespeito ao momento de luto. Internautas apontaram que ela aparentava estar mais preocupada em se mostrar no ambiente do que em prestar homenagem de forma discreta à cantora e sua família.

Diversos usuários comentaram o episódio em plataformas como Twitter e Instagram. “Inacreditável! A mulher tirando selfie no meio de um velório como se fosse evento social. Falta de noção total!”, escreveu uma internauta. “Um momento de dor sendo usado para autopromoção. Decepcionante”, publicou outro perfil.

Outros ainda criticaram o fato de Janja estar acompanhada de seguranças que, segundo testemunhas, teriam dificultado a movimentação de algumas pessoas próximas à família Gil. “Ela chegou com um aparato que mais parecia um evento presidencial. Isso é um velório, não um comício”, afirmou uma fonte reservada.

Por outro lado, há quem tenha saído em sua defesa, alegando que as críticas têm tom político e que sua presença foi em solidariedade à família Gil, com quem o presidente Lula tem antiga relação de amizade. “Criticam a Janja porque ela é mulher, forte, e está em um lugar de poder. Muitos se incomodam com isso”, rebateu uma usuária do X (antigo Twitter).

Até o momento, Janja não se pronunciou oficialmente sobre a repercussão. A assessoria do Palácio do Planalto também não comentou o assunto.

Preta Gil faleceu aos 50 anos, após lutar contra um câncer colorretal, deixando um legado marcante na música e na luta por causas sociais e raciais. A cerimônia de despedida foi marcada por forte emoção e homenagens sinceras de artistas, familiares e fãs.

Apesar da controvérsia, o destaque principal permaneceu sendo o carinho do público por Preta, cuja trajetória artística e coragem diante da doença continuam inspirando milhares de pessoas.

Sol de Maria chega no fim do velório e emociona ao se despedir da avó Preta Gil

A despedida de Preta Gil, realizada nesta sexta-feira (25) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, foi marcada por emoção, homenagens e momentos comoventes. Entre os últimos a chegar ao local estava Sol de Maria, única neta da cantora, que veio acompanhada de sua mãe, Laura Fernandez.

Sol, que tem apenas 9 anos, apareceu visivelmente abalada, mas foi acolhida com carinho pelos familiares e pessoas próximas da avó. O momento da chegada da menina chamou atenção pela delicadeza e simbolismo. Embora tenha chegado nos instantes finais da cerimônia, sua presença foi suficiente para comover todos os presentes.

A neta, fruto da relação de Francisco Gil — filho de Preta — com Laura, sempre teve uma relação próxima com a artista. Preta, em entrevistas passadas, já havia declarado diversas vezes o quanto a presença de Sol era fonte de alegria em sua vida, especialmente nos momentos difíceis enfrentados durante o tratamento contra o câncer.

O velório contou com forte presença de celebridades, amigos e uma multidão de fãs. O ambiente, apesar da tristeza, refletia também a energia vibrante da cantora. Um bar com drinks não alcoólicos foi montado por pedido da própria artista, como forma de celebrar a vida com leveza e alegria — marcas registradas de sua personalidade.

Sol de Maria, mesmo jovem, foi levada até o caixão pela mão da mãe e se despediu com um gesto singelo, colocando uma flor branca. O silêncio respeitoso que se formou no momento foi quebrado apenas por lágrimas e abraços solidários.

A família Gil não se pronunciou oficialmente sobre o momento, mas fontes próximas afirmam que todos os esforços foram feitos para proteger a menina da grande exposição, respeitando seu tempo para compreender e viver o luto.

Preta Gil faleceu aos 50 anos, após uma longa batalha contra um câncer colorretal. Durante toda a trajetória da doença, ela compartilhou com o público mensagens de esperança, coragem e resiliência. Seu legado artístico e humano segue como inspiração para milhões de brasileiros.

A cerimônia de cremação foi realizada logo após o velório, em um momento reservado apenas para os familiares mais próximos. A presença de Sol, mesmo que nos minutos finais, foi vista por muitos como um símbolo da continuidade do amor e da memória que Preta deixa para as próximas gerações.

Gominho comove ao atualizar estado de Sandra Gadelha após morte de Preta Gil: “Ela está devastada”

A despedida de Preta Gil, que faleceu no último domingo (20), continua gerando comoção entre fãs, amigos e familiares. A cantora, que lutava contra um câncer no intestino desde 2023, teve seu velório realizado nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, reunindo uma multidão emocionada.

Entre os presentes, o influenciador Gominho, um dos amigos mais próximos de Preta, marcou presença e falou publicamente sobre a dor da família. Durante o programa Mais Você, exibido pela TV Globo, ele se manifestou de forma emocionada e atualizou o estado de Sandra Gadelha, mãe da artista.

Segundo Gominho, Sandra está profundamente abalada com a perda da filha. “Ela está destruída, como qualquer mãe ficaria. A dor é indescritível, mas estamos todos unidos, tentando dar suporte e acolher a Sandra nesse momento tão delicado”, afirmou.

O influenciador destacou também a força de Sandra ao longo de toda a batalha de Preta contra a doença. “Ela esteve ao lado da filha o tempo inteiro, com uma coragem e amor que são difíceis de descrever. O que a sustenta agora é esse amor e a energia que Preta deixou entre nós.”

Gominho, que esteve ao lado de Preta durante grande parte de seu tratamento e internações, reforçou o carinho que a cantora sempre teve pela família e pelos amigos. “Preta era luz. Mesmo nos momentos de dor, ela fazia questão de nos confortar. Agora é nossa vez de segurar uns aos outros.”

A fala comovente ganhou destaque nas redes sociais e emocionou os telespectadores. Muitos internautas demonstraram solidariedade a Sandra e elogiaram a postura de Gominho, que se manteve firme, mesmo em meio ao luto.

A cremação de Preta Gil foi realizada no início da tarde, após o velório aberto ao público. Familiares próximos acompanharam a cerimônia em clima de muita emoção. Em um gesto simbólico e planejado pela própria artista, o local da despedida contou com um espaço para drinks não alcoólicos, simbolizando a celebração da vida, algo que ela defendia em seus últimos meses.

A família ainda não confirmou os próximos passos relacionados ao legado artístico e pessoal deixado por Preta, mas amigos próximos afirmam que há a intenção de realizar homenagens futuras, incluindo shows, documentários e projetos sociais apoiados por ela.

Sandra Gadelha, que sempre manteve uma postura reservada, ainda não se pronunciou publicamente. No entanto, amigos próximos afirmam que ela está cercada por familiares e recebendo o carinho de muitos admiradores da filha.

O Brasil se despede não apenas de uma artista talentosa, mas de uma mulher que foi símbolo de autenticidade, força e amor.

