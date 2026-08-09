Caravana do Cuidar retoma atendimentos e leva serviços gratuitos ao bairro de Oitizeiro nesta sexta-feira

Após o período de recesso em razão das chuvas, a Caravana do Cuidar está de volta. O serviço itinerante é promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), em parceria com outras secretarias municipais. A estrutura será montada na Praça Lauro Wanderley, no bairro de Oitizeiro, nesta sexta-feira (7), das 8h às 12h.

A iniciativa reúne diversos serviços gratuitos em um único local, facilitando o acesso da população às políticas públicas e promovendo cidadania, saúde e inclusão social.

A coordenadora do serviço itinerante, Raquel Feitosa, destacou a importância do retorno da ação. “A Caravana do Cuidar é um serviço que aproxima a gestão da população, levando atendimentos essenciais para perto de quem mais precisa. Após a pausa necessária durante o período de chuvas, retomamos essa ação com ainda mais entusiasmo, reafirmando o compromisso da Prefeitura de João Pessoa em garantir acesso aos direitos e promover mais qualidade de vida para os moradores”, ressaltou.

Durante a ação, a população poderá contar com serviços de assistência social, saúde, orientação jurídica e cidadania, entre eles: atendimentos do Centro de Referência de Assistência Social (Cras); atualização do cadastro do Bolsa Família; emissão do Cartão SUS; orientações sobre defesa do consumidor do Procon-JP; atendimentos jurídicos por meio da Defensoria Pública; e ações da Junta de Serviço Militar.

A Caravana do Cuidar também contará com o programa de empreendedorismo ‘Eu Posso’, Acessuas Trabalho, com encaminhamentos para o mercado de trabalho, Ouvidoria, além da Feira Cultural e o atendimento veterinário, em parceria com o projeto ‘Pingo de Amor’.

A ação inclui ainda serviços como o programa ‘Criança Feliz’, atendimentos odontológicos por meio do Odontomóvel, ações de embelezamento, ampliando o cuidado com a população em diversas áreas. Dos serviços de saúde, a população terá à disposição atendimento médico, com encaminhamento para exames, vacinação, verificação de pressão arterial e testes rápidos de glicemia e ISTs.

A expectativa é que centenas de moradores da região aproveitem a oportunidade para resolver demandas de forma rápida e gratuita, sem a necessidade de se deslocarem para diferentes órgãos públicos.