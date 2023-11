QUE HORAS COMEÇA TERRA E PAIXÃO E JOGO DO BRASIL?

Por MRNews



A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, TERÇA (21/11)

A programação da Rede Globo para o final de semana promete uma diversidade de conteúdos, desde filmes emocionantes até programas de entretenimento e informação. Vamos explorar o que está reservado para os telespectadores nestes dois dias repletos de atrações.

Programação Globo: Entretenimento Garantido para Hoje e Amanhã

Se você está em busca de entretenimento de qualidade, a programação da Globo para os próximos dias promete momentos incríveis. Vamos destacar o que está reservado para hoje, segunda-feira, 20 de novembro de 2023, e amanhã, terça-feira, 21 de novembro de 2023.

Terça-feira, 21/11/2023

04:00 – Hora Um

O noticiário matinal continua mantendo você atualizado.

06:00 – Bom Dia Praça

Acompanhe as notícias da sua região.

08:30 – Bom Dia Brasil

O matinal que traz as principais notícias do país.

09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta

Patrícia Poeta anima as manhãs com seu programa descontraído.

10:35 – Mais Você

Ana Maria Braga continua surpreendendo com suas receitas e entrevistas.

11:45 – Praça TV – 1ª Edição

As notícias locais em destaque.

13:00 – Globo Esporte

As últimas do mundo esportivo.

13:25 – Jornal Hoje

O resumo das notícias do dia.

14:40 – Mulheres de Areia

Reviva os clássicos das novelas brasileiras.

15:20 – Sessão da Tarde – Correndo Atrás

Uma tarde de cinema com o filme brasileiro Correndo Atrás.

16:50 – Vale a Pena Ver de Novo – Mulheres Apaixonadas

A reprise continua com momentos emocionantes.

17:50 – Elas Por Elas

Mais uma dose de drama e comédia.

18:30 – Praça TV – 2ª Edição

As notícias regionais continuam em foco.

19:00 – Fuzuê

Diversão garantida com curiosidades e entretenimento.

19:45 – Jornal Nacional

As principais notícias do Brasil em destaque.

20:30 – Terra e Paixão

Uma novela envolvente para as noites de terça-feira.

21:20 – Futebol

A paixão nacional entra em campo.

23:30 – Profissão Repórter

A realidade brasileira em pauta.

00:10 – Jornal da Globo

O resumo das principais notícias da noite.

01:00 – Conversa com Bial

Bate-papo descontraído para as noites de terça-feira.

01:40 – Fuzuê

Mais entretenimento antes de dormir.

02:20 – Comédia Na Madruga I

Uma seleção de humor para os notívagos.

03:10 – Comédia Na Madruga II

A madrugada continua com risadas garantidas.

Quarta-feira Repleta de Entretenimento na Globo: Diversidade para Todos os Gostos!

A programação da Globo para a quarta-feira, 22 de novembro de 2023, está repleta de atrações que prometem agradar a todos os públicos. Desde as primeiras horas da manhã até altas horas da madrugada, a emissora oferece uma variedade de programas que vão desde notícias atualizadas até entretenimento descontraído. Confira o que a Globo preparou para este dia:

04:00 – Hora Um

Comece o dia bem informado com o telejornal matinal “Hora Um”, que traz as principais notícias do Brasil e do mundo.

06:00 – Bom Dia Praça

O dia se inicia com o programa regional “Bom Dia Praça”, trazendo notícias locais e informações importantes para a sua região.

08:30 – Bom Dia Brasil

Ana Paula Araújo e Chico Pinheiro comandam o “Bom Dia Brasil”, trazendo um panorama completo das notícias do país.

09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta

Patrícia Poeta anima as manhãs com entrevistas, música, notícias e muito mais no “Encontro Com Patrícia Poeta”.

10:35 – Mais Você

Ana Maria Braga continua surpreendendo com suas receitas deliciosas e entrevistas descontraídas no “Mais Você”.

11:45 – Praça TV – 1ª Edição

As notícias locais continuam em destaque com a primeira edição do telejornal “Praça TV”.

13:00 – Globo Esporte

Fique por dentro de tudo o que acontece no mundo esportivo com o “Globo Esporte”.

13:25 – Jornal Hoje

Maju Coutinho apresenta as principais notícias do dia no “Jornal Hoje”.

14:45 – Mulheres de Areia

Reviva uma das novelas mais marcantes da televisão brasileira, “Mulheres de Areia”.

15:25 – Sessão da Tarde – Incontrolável

A tarde fica eletrizante com o filme “Incontrolável”, repleto de ação e suspense.

17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – Mulheres Apaixonadas

Reviva os momentos emocionantes da novela “Mulheres Apaixonadas” na sessão “Vale a Pena Ver de Novo”.

18:05 – Elas Por Elas

Uma série repleta de drama e comédia para animar o fim da tarde.

18:45 – Praça TV – 2ª Edição

As notícias locais retornam com a segunda edição do telejornal “Praça TV”.

19:15 – Fuzuê

Entretenimento e curiosidades para alegrar o seu final de tarde.

20:00 – Jornal Nacional

William Bonner e Renata Vasconcellos apresentam as principais notícias do Brasil e do mundo no “Jornal Nacional”.

20:35 – Terra e Paixão

A novela “Terra e Paixão” promete envolver os telespectadores com suas tramas intrigantes.

21:20 – Futebol

A paixão nacional entra em campo com uma emocionante partida de futebol.

23:30 – Segue o Jogo

Os destaques e análises do mundo esportivo na madrugada.

23:45 – Jornal da Globo

O resumo das notícias do dia em um dos principais telejornais da emissora.

00:35 – Conversa com Bial

Pedro Bial recebe convidados especiais para um bate-papo descontraído.

01:15 – Fuzuê

Mais entretenimento para os notívagos.

01:55 – Comédia Na Madruga I

Uma seleção de humor para garantir boas risadas.

02:35 – Comédia Na Madruga II

A madrugada continua animada com mais uma dose de comédia.

03:15 – Comédia Na Madruga III

A última seleção de humor para fechar a noite com chave de ouro.

