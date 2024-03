Sine-JP inicia semana com a oferta de 215 vagas de emprego

31/03/2024 |

14:00 |

1

A primeira semana de abril começa com a oferta de 215 vagas de trabalho intermediadas pelo Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) nas mais diversas funções. Clique aqui e confira todas as vagas.

Quem está à procura do primeiro emprego tem uma grande oportunidade de entrar no mercado de trabalho. É que, dentre as funções oferecidas a partir desta segunda-feira (1º), a de atendente de lanchonete é a que possui maior número de vagas disponíveis (32). E para concorrer à 31 destas não precisa ter experiência, basta possuir Ensino Médio completo.

Outra função que também possui um bom número de vagas é a de pedreiro, com 29 oportunidades de emprego. Para concorrer à maior parte das vagas, é preciso ter apenas o Ensino Fundamental completo e experiência na função.

O Sine-JP também está ofertando 20 vagas para servente de obras, 10 para ajudante de carga e descarga de mercadoria e sete para promotor de vendas. Para tentar garantir uma das vagas é só se dirigir à sede do Sine, que fica localizada na Praça Antenor Navarro, no Varadouro.

As informações sobre todas as vagas disponíveis para a semana e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade, no endereço www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/.

Serviço – O Sine-JP fica na Avenida João Suassuna, 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.