Sessão de SABADO de hoje (30/03) na Globo exibe “FREE WILLY” SINOPSE E QUE HORAS COMEÇA

Sábado, 30/03/2024 04:05 Corujão II – Vazante 06:00 Globo Repórter 06:50 É de Casa 11:45 Praça TV – 1ª Edição 12:50 Parabólicos 13:00 Globo Esporte 13:25 Jornal Hoje 14:10 Cheias de Charme 14:40 Sessão De Sábado – Free Willy 16:15 Caldeirão Com Mion 18:40 Elas Por Elas 19:25 Praça TV – 2ª Edição 19:45 Família é Tudo 20:30 Jornal Nacional 21:20 Renascer 22:25 Big Brother Brasil 24 23:10 Altas Horas 01:00 Lollapalooza 01:55 Supercine – A Rainha Do Medo 03:45 Família é Tudo

Nada como uma tarde de sábado para desfrutar de bons filmes e deixar-se envolver por histórias cativantes. Para esta sessão, selecionamos duas obras que exploram laços humanos profundos e desafios emocionais em cenários distintos: “Free Willy” e “A Rainha do Medo”.

**Free Willy: Uma Amizade Inquebrável**

*Título Original: Free Willy*

*País de Origem: Estados Unidos*

*Ano de Produção: 1993*

*Diretor: Simon Wincer*

*Elenco: Jason James Richter, Lori Petty, Michael Madsen, Jayne Atkinson, August Schellenberg*

*Gênero: Aventura*

A narrativa de “Free Willy” nos leva a um emocionante encontro entre Jesse, um jovem que vive com seus pais adotivos, e Willy, uma majestosa orca confinada em um parque aquático. O filme, dirigido por Simon Wincer, captura a essência da amizade improvável que surge entre um garoto solitário e uma criatura marinha poderosa.

Jason James Richter interpreta Jesse, um garoto rebelde que encontra em Willy uma conexão única. Jesse embarca em uma jornada para libertar Willy do cativeiro, enfrentando desafios pessoais e obstáculos sociais ao longo do caminho. A relação entre o menino e a orca é o cerne emocional do filme, destacando a importância do respeito pela vida selvagem e da liberdade.

“Free Willy” não é apenas uma aventura emocionante, mas também uma reflexão sobre os vínculos que formamos com os seres ao nosso redor e o poder da compaixão para superar adversidades. Com performances cativantes e belas paisagens marinhas, o filme continua a encantar espectadores de todas as idades desde sua estreia.

**Supercine: Os Desafios da Arte e da Ansiedade**

*A Rainha do Medo*

*Título Original: La Reina Del Miedo*

*País de Origem: Argentina*

*Ano de Produção: 2018*

*Diretor: Valeria Bertuccelli*

*Elenco: Diego Velázquez, Gabriel Goity, Sary López, Valeria Bertuccelli*

*Gênero: Drama*

Em contraste com a aventura de “Free Willy”, “A Rainha do Medo” nos apresenta a história íntima de uma atriz enfrentando seus próprios medos e ansiedades. Dirigido por Valeria Bertuccelli, o filme argentino mergulha nas complexidades da mente humana e no mundo do entretenimento.

Valeria Bertuccelli protagoniza como uma atriz talentosa e reconhecida que se vê paralisada pelo medo à medida que se aproxima da estreia de seu espetáculo solo. O filme explora suas lutas internas, revelando camadas profundas de vulnerabilidade e autodescoberta.

“A Rainha do Medo” oferece uma visão crua e honesta dos desafios enfrentados por aqueles que vivem da arte, destacando a pressão constante por excelência e a batalha contra os demônios internos. A performance intensa de Bertuccelli e a direção sensível de Valeria Bertuccelli combinam-se para criar uma experiência cinematográfica poderosa e reflexiva.

Em suma, tanto “Free Willy” quanto “A Rainha do Medo” nos levam a jornadas emocionantes e profundamente humanas, cada uma explorando temas universais de amizade, liberdade e autoaceitação. Enquanto nos envolvemos nessas histórias cativantes, somos lembrados da riqueza e diversidade do cinema e da capacidade da sétima arte de nos emocionar e inspirar. Que esses filmes sirvam como convite para uma tarde de reflexão e entretenimento, celebrando a magia do cinema em toda sua glória.