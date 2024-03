ASSISTIR AO VIVO Juárez x Santos Laguna CAMPEONATO Mexicano 2023/2024, LIGA MX HOJE (31/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Juárez x Santos Laguna é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2023/2024. Contudo, a bola rola HOJE (31/03) às 22:36 hs (horário de Brasília). A partida tem Necaxa como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas da Liga MX para o Brasil serão, a princípio, ERAM feitas todas elas pela ONEFOOTBALL. Entretanto, o app deixou de fazê-lo. A transmissão era feita apenas por STAR+ e ESPN, que também não tem mais transmitido. Assim sendo, fique atento no site para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje e onde haverá transmissão.

Existem canais internacionais que transmitem os jogos, veja a seguir.

Juárez vs. Santos Laguna: Duelo Decisivo na Liga MX

Neste domingo, dia 31 de março de 2024, Juárez e Santos Laguna se enfrentarão ao vivo e online pela jornada 13 do Torneio Clausura 2024 da Liga MX. O jogo é crucial para ambas as equipes, que se encontram nas últimas posições da tabela. A partida terá início às 19h36 (horário local – 20h36 no Peru) e será transmitida gratuitamente pelos canais FOX Sports e Amazon Prime Video para a América Latina. Recomenda-se evitar procurar por transmissões piratas. Siga todos os detalhes do minuto a minuto, incluindo gols, cartões e estatísticas, aqui no Depor.

**Possíveis Escalações:**

*Juárez:*

– Díaz

– Castillo

– Ortega

– Campillo

– Orquin

– Villalpando

– Torres

– Da Silva

– Hurtado

– Venegas

– Santos

*Santos Laguna:*

– C. Acevedo

– S. Núñez

– R. López

– Dória

– E. Echeverría

– D. Medina

– A. Cervantes

– S. Mariscal

– A. Ocejo

– J. Carrillo

– R. Sordo

Este confronto promete ser emocionante, com ambas as equipes lutando por uma vitória essencial para suas posições na tabela da Liga MX. Fique ligado para acompanhar todos os lances e emoções deste jogo imperdível.

ONDE ASSISTIR

Para assistir à transmissão online de MRNews

Canal Atlético San Luis x Mazatlan TUDN.COM sim STARPLUS SIM SÓ INTERNACIONAL OUTRO YOUTUBE LIGA MX (SÓ INTERNACIONAL)

 

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

Assim, como outros campeonatos de língua espanhola, o Mexicano também conta com a Apertura (primeira fase) e a Clausula (segunda fase). Por fim, Os clubes com mais vitoriosos da competição são o América, com 13 títulos, e o Chivas, com 12 títulos, seguidos de Toluca com 10, Cruz Azul com 9, Pumas, León e U.A.N.L Tigres com 7 títulos cada.

Campeonato Mexicano.

O Campeonato Mexicano, também conhecido como Liga MX ou Liga BBVA Bancomer MX, é uma das competições mais importantes e emocionantes do futebol no México. Fundada em 1943, a liga tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento e popularização do esporte no país. Com 18 clubes participantes desde 2004 (exceto na temporada 2019/20, quando teve 19 equipes), a Liga MX atrai uma base de torcedores apaixonados e oferece um alto nível de competição a cada temporada.