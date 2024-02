Com Bloquinho da Prevenção, Hospital Municipal Santa Isabel realiza ação sobre segurança do paciente

Em clima de folia, o Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) realizou nesta sexta-feira (9) uma ação educativa para reforçar a atenção com a segurança do paciente. O ‘Bloquinho da Prevenção’, alusivo ao Carnaval, percorreu setores do hospital, como enfermarias, levando alegria e informação de forma descontraída aos pacientes internos, acompanhantes e colaboradores.

Na ação, organizada pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), responsável por vários prêmios conquistados pelo HMSI, e pela Comissão de Controle de Infecção Hospital (CCIH), foram abordadas as seis metas de segurança do paciente preconizadas mundialmente, com foco em duas delas: Medicação Segura e Identificação Segura do Paciente.

A nutricionista Danielly de Moraes Santos Chiappetta, que coordena o NSP, falou da importância da ação para reforçar as metas trabalhadas na unidade. “Elas evitam erros e riscos e garantem que o paciente receba o tratamento dele de forma eficiente”, ressaltou.

Medicação – A meta ‘Medicação Segura’ objetiva garantir com que a medicação seja certa, na dose certa, para o paciente certo e no horário correto, para que o paciente possa realmente receber o seu tratamento.

Durante a ação foram enfatizados os ‘13 Certos’ na administração de medicamentos, que são: prescrição correta; paciente certo; medicamento certo; forma/apresentação certa; quantidade certa; orientação ao paciente; via de administração certa; horário certo; tempo de administração certo; ação certa; registro certo; validade certa; e dose certa.

Identificação do paciente – A ‘Identificação Segura do Paciente’ é importantíssima para evitar que ocorra troca de pacientes, troca de exames, que um paciente faça uma cirurgia no lugar do outro. “Essa meta protege o paciente para que o tratamento seja feito justamente para ele”, frisou Danielly de Moraes.

Durante a ação foram distribuídos panfletos com as seis metas trabalhadas diariamente no Hospital Municipal Santa Isabel com o objetivo de oferecer melhor assistência em um ambiente cada vez mais seguro para pacientes e profissionais de saúde. As seis metas de segurança do paciente em questão são as seguintes: identificação do paciente; comunicação efetiva; cirurgia segura; medicação segura; higienização das mãos e prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS); e prevenção de quedas e de lesão por pressão (LPP).