como fazer, dicas e exemplos

Você sabe como elaborar um currículo para primeiro emprego? Muitas pessoas estão em busca de um posto no mercado de trabalho pela primeira vez e têm dúvidas sobre como construir o documento que serve como apresentação do candidato para a empresa onde ele busca uma vaga.

Entre janeiro e novembro de 2023, 1,91 milhão vagas de emprego foram geradas em todo o Brasil, de acordo com o Ministério do Trabalho. Houve uma queda em comparação com 2022, quando 2,5 milhões de admissões foram registradas. Em um cenário mais disputado, se preparar com um bom currículo é ainda mais importante e faz a diferença.

O Jornal da Paraíba conversou com a analista de recursos humanos e psicóloga organizacional e do trabalho, Michelle Marques de Almeida. Com oito anos de atuação nessas funções, ela ensinou quais são as principais informações que devem ser inseridas, a exemplo de informações pessoais, objetivo, formação acadêmica, qualificações, certificações e hobbies.

O que é um currículo?

O currículo, conforme a analista de RH, é o documento de apresentação profissional. Ele reúne dados pessoais, de contato e características profissionais.

O currículo também costuma ser o primeiro contato entre o candidato a um emprego e o possível empregador. Por isso, é importante que ele seja construído de forma objetiva e completa.

Como fazer um currículo para primeiro emprego?

Um currículo para primeiro emprego precisa ter dados pessoais, objetivo profissional, formação acadêmica, qualificações profissionais e certificações.

Além disso, também pode conter informações adicionais como habilidades e trabalho voluntário.

O que colocar em um currículo para primeiro emprego?

Existem informações que não podem ficar de fora do currículo para primeiro emprego. Abaixo estão mais detalhes sobre o que colocar como informações pessoais, objetivo pessoal, formação acadêmica, qualificações profissionais, certificações e hobbies.

Informações Pessoais

Quem vai fazer um currículo para primeiro emprego não pode deixar de colocar alguns dados pessoais que são considerados essenciais para recrutadores e empregadores. São eles:

Nome

Idade

Estado Civil

Endereço

Telefone (dois telefones para contato)

E-mail

Objetivo Profissional

A analista explicou que o mais importante para a construção do objetivo profissional do currículo para primeiro emprego é colocar a área de interesse do candidato na empresa. Esse ponto deve estar alinhado com uma vaga específica ou a linha de atuação da empresa.

Formação Acadêmica

No currículo para primeiro emprego, também é necessário ficar atento ao que colocar na parte da formação acadêmica. O mais importante nesse elemento é colocar o grau de estudo do candidato.

Além disso, também deve ser informada a instituição de ensino em qual concluiu um determinado nível de ensino ou está cursando.

Veja o exemplo abaixo:

Ensino superior incompleto (ou completo se for o caso).

Administração na Universidade Estadual da Paraíba.

Conclusão em 2027 (se ainda não tiver concluído).

Qualificações Profissionais

Na área de qualificações profissionais devem ficar os cursos de capacitação profissional, começando pelos mais importantes e recentes.

Certificações e Hobbies

Certificações e hobbies também podem estar no currículo.

Na parte de capacitações, podem ser colocadas informações sobre palestras e workshops.

As informações adicionais também podem ser uma boa pedida. Alguns exemplos são habilidades específicas e práticas como trabalho voluntário.

O que não fazer em um currículo para primeiro emprego?

Existem dados que não devem constar no currículo de modo algum. Segundo a analista de RH, os candidatos devem evitar as seguintes informações:

CPF

RG

Foto informal

E-mail com apelido ou gíria

Aspectos comportamentais

Formatação e Ortografia

A estrutura do currículo para primeiro emprego deve ter uma formatação simples. Também é importante manter um padrão de cores neutras. Os candidatos devem priorizar fontes como “Times New Roman” ou “Arial” em tamanho 12.

Outro fator para se ter atenção é que o currículo não tenha erros ortográficos.

No geral, a psicóloga do trabalho destaca que o currículo precisa ser direto e bem organizado. De acordo com ela, o que importa é o conteúdo.

Dados Pessoais e Referências

Os dados pessoais usados no currículo para primeiro emprego são os mais básicos, que permitem que o empregador ou recrutador identifique o candidato e entre em contato com ele quando necessário.

Já as referências podem ser colocadas na última parte do currículo. Porém, Michelle destaca que esse tipo de informação não está mais em uso.

Conhecimentos e Habilidades Inexistentes

Informações e conhecimentos falsos nunca devem ser colocados no currículo, seja para primeiro emprego ou qualquer outra colocação no mercado de trabalho.

Conforme Michelle, recrutadores e empregadores costumam fazer testes para comprovar os dados que constam no documento.

Ainda conforme a analista de RH, essa prática é bastante mal vista, pois representa uma perda de tempo para a empresa.

Como fazer um objetivo profissional para primeiro emprego?

A construção do objetivo profissional é algo que geralmente deixa os profissionais em dúvida. No currículo para primeiro emprego, é fundamental colocar a área de interesse do candidato.

Veja exemplos abaixo:

Ser Jovem Aprendiz na área administrativa.

Conseguir estágio em Pedagogia.

Qual é o formato ideal para salvar meu currículo?

A psicóloga do trabalho explicou que, no geral, os candidatos devem salvar o currículo do primeiro emprego em formato Word ou PDF.

Mesmo com essa regra geral, o candidato deve ficar atento ao formato que a empresa solicitar, que pode ser um desses dois ou algum outro.

Outro ponto importante, conforme Michelle, é não enviar fotos ou prints do currículo.

Quer saber mais como preparar currículos, quais são as vagas de emprego disponíveis mais perto de você e como concorrer a uma delas? Acompanhe tudo pelo Vamos Trabalhar.

Resumo

Nesta reportagem você aprendeu como fazer um currículo para primeiro emprego por meio de dicas práticas e exemplos de como colocar dados, como informações pessoais, objetivo profissional, formação acadêmica, qualificações profissionais, certificações e hobbies.

Prepare-se para o mercado de trabalho com o auxílio do Jornal da Paraíba. Acesse a editoria Vamos Trabalhar e acompanhe todas as informações e dicas essenciais para começar a trabalhar ou se encaixar em uma vaga com o seu perfil.