Cícero Lucena apresenta Escola Social Adelaide Holanda, que vai acolher 150 alunos em parceria com a Igreja Batista

Lugar de criança é na escola. Em João Pessoa, a Prefeitura, que nesse ano letivo recebeu mais de 13 mil novos alunos na rede muncipal de ensino, está ampliando o ingresso de mais crianças, também, por meio de parcerias. Nesta sexta-feira (1°), o prefeito Cícero Lucena apresentou o modelo da unidade Casa Shalon – Escola Social Adelaide Holanda – em conjunto com a Primeira Igreja Batista, para acolher 150 alunos da Educação Infantil, no bairro do Bessa.

“Esse momento representa a concretização de um sonho de 20 anos, que sempre teve o objetivo que foi de cuidar das nossas crianças, de fazer o bem, de ter um olhar além de transmitir a palavra do Senhor, mas também de ações práticas no dia a dia de quem precisa do nosso trabalho, da nossa dedicação e, principalmente, a nossa ação, que me deixa feliz estar aqui. A primeira parceria na Prefeitura de João Pessoa, no meu primeiro mandato, foi exatamente com a Igreja Batista, onde criamos um mecanismo de parceria entre entidades sérias, responsáveis e compromissadas com a questão social para uma creche, que tinha lá no Pedro Gondim, foi a primeira que nós começamos a fazer, até serviu de modelo para que nós fôssemos a outras”, afirmou o prefeito Cícero Lucena.

Essa iniciativa, com forte impacto social, está dentro dos valores e missão das instituições parceiras, de garantir o acesso a educação de qualidade, para formar os futuros cidadãos e profissionais de João Pessoa. A Primeira Igreja Batista ergueu a estrutura na Rua Francisco de Assis Câmara Dantas e está garantindo todos os profissionais, de professores, auxiliares e parte administrativa. A Prefeitura entregou material pedagógico e viabilizou o ingresso dos alunos.

“Essa manhã é a soma de muitos sonhos, de muitas pessoas. Mas, em particular, agradecer a vida, o empenho, a pessoa, o nosso gestor maior do Município – o prefeito Cicero Lucena. Há muitos anos, ele comprou meu sonho, de ter no Bessa um grande projeto social, quando o Bessa era apenas terreno alagado. Tentamos tudo, ele foi cheio de fascínio. Com ele, o Ministério Público da Paraíba, com a gestão da infância e adolescência. E o prefeito merece toda a nossa gratidão, pela sua vida”, afirmou o pastor Estevam Fernandes, da Primeira Igreja Batista.

A secretária de Educação e Cultura do Município, América Castro, informou que os alunos iniciam as aulas a partir da próxima segunda-feira (4), numa unidade que vai atender uma demanda crescente na região do Bessa. “Eu soube desse espaço, juntamente com o pastor André, a gente fez uma parceria e a Igreja Batista começou a construir esse espaço aqui, que ficou belo. E a gente entrou com os alunos da rede, trazendo para essa unidade, também com toda a estrutura pedagógica, de material, de carteira. A Igreja e o pastor vão entrar com a parte de pessoal. A princípio, os alunos estudam aqui cerca de dois anos, depois retornam para a nossa unidade, as unidades do Município”, afirmou a secretária.

A solenidade ainda contou com presenças dos promotores de Justiça, Luís Nicodemos e Adailton Lacerda, da promotora da Vara da Infância, Soraya Nóbrega, além de vereadores e secretários municipais.