Pesquisa do Procon-JP para preços de carne registra diferença de quase R$ 80 no filé bovino

O consumidor que pretende fazer feira de carnes esta semana deve ficar atento aos preços e consultar a pesquisa realizada pelo Procon-JP em supermercados e açougues de feiras livres da Capital. O levantamento mostra que a diferença pode chegar a até R$ 79,99 no quilo do filé bovino sem cordão, que está oscilando entre R$ 40,00 (Box C6 – Mercado do Bairro dos Estados) e R$ 119,99 (Supermercado Manaíra – Manaíra), com variação de 199,98%. Confira aqui a tabela de preços.

A maior variação da pesquisa foi encontrada no quilo da carne moída pronta, 400%, que está com preços entre R$ 10,00 (Açougue Valter do Bode – Mercado da Torre) e R$ 50,00 (Supermercado Menor Preço – Bairro dos Estados), diferença de R$ 40,00, seguida do quilo do contrafilé bovino, 317,59%, que oscila entre R$ 17,00 (Açougue Valter do Bode – Mercado da Torre) e R$ 70,99 (Rede Compras – Bessa), diferença de R$ 53,99 e do quilo de chã de dentro, 143,04%, com preços entre R$ 25,00 (Açougue Valter do Bode – Mercado da Torre) e 55,90 (Supermercado Assai Atacadista – Epitácio Pessoa).

O Procon-JP realizou a pesquisa de preços no dia 14 de janeiro e visitou 32 estabelecimentos, coletando preços de 71 tipos de carnes, a exemplo da bovina (em cortes e moída, além de fígado), suína, frango (inteiro e em pedaços), miúdos de frango, bacon, linguiça e ovos (brancos e vermelhos).

Mais diferenças – A pesquisa traz, ainda, outras grandes diferenças nos preços da carne, a exemplo da encontrada no quilo da picanha nacional, R$ 49,95, com preços entre R$ 35,00 (Açougue do Vando – Mercado Central) e R$ 84,95 (Supermercado Bemais – Bancários), uma variação de 142,71%; e no quilo da fraldinha, R$ 39,90, que oscila entre R$ 28,00 (Açougue do Vando – Mercado Central e Açougue Valter do Bode – Mercado da Torre) e R$ 67,90 (Supermercado Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa), variação de 142,80%.

Frango – O Procon-JP mostra, ainda, preços para o frango, que está com a maior variação registrada no quilo da moela Sadia, 85,71%, oscilando entre R$ 7,99 (Açougue Neto Aves – Mercado de Mangabeira) e R$ 13,00 (Açougue Rô Aves – Mercado do Bairro dos Estados), diferença de R$ 6,00. A maior diferença, porém, ficou com o quilo do coração, R$ 14,10, oscilando entre R$ 22,89 (Supermercado Carrefour – Bancários) e R$ 36,99 (Bemais – Bancários), variação de 61,6%.

Ovos – Quanto aos preços dos ovos, o Procon-JP encontrou a maior variação na bandeja com 12 unidades do ovo vermelho, 70%, com preços entre R$ 5,00 (Carlos do Ovo – Mercado Central) e R$ 8,50 (China Ovos – Mercado da Torre), diferença de R$ 3,50; A maior diferença ficou com a bandeja com 30 unidades do ovo branco, R$ 8,00, com preços entre R$ 12,00 (Carlos Ovos – Mercado Central) e R$ 20,00 (Açougue Amanda Aves – Mercado do Bessa), variação de 66,67%.

Consulte a pesquisa completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br