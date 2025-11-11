Coordenadoria e Celest destinam vagas para curso de inglês a pessoas LGBTQIAP+



01/08/2025 |

18:00 |

29

A Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT, em parceria com o Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras (Celest), da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), está destinando 20 vagas para pessoas LGBTQIAP+ no curso de inglês nível 1.

As pessoas interessadas podem preencher as fichas de inscrição já disponíveis na Coordenadoria LGBT, que atende agora em novo endereço: Rua Diogo Velho, 150, Centro. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 8 de agosto. As aulas têm início no dia 13 de agosto, sempre nas quartas-feiras, a partir das 16h30.

“É muito importante esta inclusão, pois quanto mais oportunidades a comunidade LGBTQIAP+ tiver, mais chances terá para se inserir no mercado de trabalho e na qualidade da educação de forma mais geral”, afirmou o coordenador de Promoção à Cidadania LGBT, Geraldo Filho.

A Coordenadoria LGBT está funcionando no mesmo prédio onde estão a Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação de João Pessoa (Sejer), Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) e Secretaria Municipal de Turismo (Setur), próximo ao Mercado Central.

O horário de funcionamento é das 8h às 14h. Para mais informações: (83) 98730-6036.